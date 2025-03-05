כעשרה אתרים טוענים לתואר "קבר אסתר המלכה": חמדן שבפרס, ברעם, צפת וסביבתה, עוורתא, טבריה, גוש חלב, ושומרון - מקומות שעלו ושקעו לאורך הדורות. אולם שניים מהם קדומים לכולם, ורק הם האירו את הדרך לדורות רבים של עולי רגל, חוקרים ונוסעים (היסטוריה)
מגילת אסתר מלמדת אותנו דבר חשוב, השכינה שורה רק במקום שבני הזוג אוהבים ומכבדים אחד את השני, וטוב להם ביחד. בליבם יש אהבה ושמחה, רק כך שכינה שורה בבית ועימה הברכה, וזאת – זוגיות בריאה | מאמר תגובה לכתבה של ארי טננבוים (פורים)
הקב"ה שולח ניסיונות למי שהוא חפץ לקרב, אתה יושב בשער המלך ומשתוקק לכנוס למלך, אך: המלך לא נותן אישור כניסה!רק אחרי שהקב"ה מאכיל אותך 'מרורים', הוא: פותח לפניך את - שערי הארמון המלוכה! | מעובד על פי רבי נחמן על פרשת פקודי (חסידים)
הערב (ראשון) נערך בחצר חסידות בעלזא 'אסתר טיש', המתקיים מידי שנה ביום א' דחול המועד פסח, לזכר המשתה הראשון שעשתה אסתר המלכה באותו התאריך - מה שהוביל בסוף להצלת היהודים מגזירת אחשורוש והמן. אלפי חסידים השתתפו בטיש שבמרכזו שרו חברי המקהלה מניגוני פורים והפסח לכבוד החג (חרדים)
היא פוחדת כל-כך מיום המחר, אסתר רק רוצה הביתה. היא עוצמת את עיניה ומנסה לדמיין כיצד נראים היו חייה לו אבא ואמא היו נשארים בחיים. אביה נפטר כשעוד היתה ברחם אימה לאחר מחלה קשה, אימה מתה בלידתה אותה. הזכרונות שלה מאבא ואמא מבוססים רק על הסיפורים שמספר לה מרדכי. זכרון של ממש חסר לה לאסתר ואין דבר שהיא מיצרה עליו יותר מכך * חני ליפשיץ ומגילת החיים: 'געגועים בצבע לבן מטושטש' (תרבות)
בישראל ובקהילות היהודיות בתפוצות חוגגים, אבל באיראן נשמעים לא מעט קולות כנגד חג הפורים אותו מכנים הוגי דעות כ"יום הרג". "אסתר הנערה היהודיה, בתחבולה גרמה לכך שהמלך יתלה את היועץ הבכיר שלו, כדי להפוך את דודה היהודי לשר הבכיר" אומר חסן עבאסי בסרטון שפורסם בשנים האחרונות (חגי ישראל)