המלחמה בחוץ, הילדים משתעממים בבית, ואתם רק מחפשים דרך להעביר עוד שעה בלי מסכים ובלי לאבד את זה. רוצים להיכנס למטבח אבל מפחדים מהרגע שבו הקמח יכסה את הרצפה והסבלנות תיגמר?
אספנו 5 כללים פשוטים שיהפכו את הבלגן לרגע הכי מרגיע של היום (מאמע)
בחירת שיטת הבישול הנכונה יכולה לשדרג את הטעם, לשפר את הערכים התזונתיים של המזון ואף להשפיע על עיכולו. במאמר זה נבחן כיצד כל שיטה משפיעה על המזון, נציג דוגמאות למנות שכדאי להכין בכל שיטה, ונפרט על תהליכים תזונתיים המתרחשים תוך כדי הבישול (בריאות)
למה הבצק לא תופח זו אחת השאלות הנפוצות ביותר בתהליך האפייה. אמנם אנחנו לא איתכם שם במטבח, אך אלה ארבע הסיבות המרכזיות שחשוב לשים לב אליהן בעת ההתפחה כדי לקבל בצק אוורירי וטוב לעבודה. תודו לנו אחר כך (מדריך, אוכל)
בין אם אתם בבידוד עם הילדים בבית או רק בשל ההשבתה של מערכת החינוך, הנה דרך טובה לנצל את הזמן יחד: 6 עוגיות טעימות ב-6 רמות קושי שונות, קלות מאוד עד מאתגרות, מרכיבים זמינים, שהכנתן תעסיק את הילדים ואתכם ובסוף גם תקבלו הפתעה מתוקה (מתכונים, אוכל)
בכנות? אחרי שטעמנו את הלחם הזה יהיה לנו קשה מאוד לאכול לחמים אחרים. סתם. פחמימות זה אהבה. אבל הלחם הזה עדיין מנצח. מתכון ללחם ביתי מושלם - פריך מבחוץ ורך מבפנים כמו במאפיית בוטיק שקלי קלות להכין, לא תאמינו עד כמה (מתכונים, אוכל)
ערב פסח זה זמן של קניות, ואחד מהענפים הכי מבוקשים בערב חג זה ענף מוצרי החשמל. עקרות בית רבות מנצלות את הזמן ובמקום לנקות, להבריק ולהתעייף, הם פשוט מחדשות קבלו מדריך מעמיק לקנית התנור הנכון (צרכנות, שיווקי)
רציתם לפנק בעוגה "תוצרת בית" אך איכשהו היא יצאה עוגת חנק קלאסית עם סימנים מובהקים לתערובת קנויה? עם המרכיב הבא תשימו סוף לתוצאות המאכזבות ותקבלו עוגה אוורירית ולחה שאף אחד לא יחשוד שלא עמלתם עליה לגמרי בעצמכם (אוכל)
מדריך וידאו שלב אחר שלב לניצול מתוק של שעות החושך המוקדמות של החורף. כלומר, מזג האוויר הזה שם בחוץ שאמור להיות חורף. אז עד שנהנה כאן משלכת צבעונית, פשוט נאפה עם הילדים עלים יפהפיים ממולאים קרם חמאה-מייפל (אוכל)