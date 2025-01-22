שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית תקף לראשונה את החלטת הקבינט לכיבוש עזה, אך הבהיר כי אינו מתכוון להתפטר מתפקידו בשלב זה |לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת (פוליטי)
מספר עיתונאים מתחו ביקורת בקבוצת הליכוד, ודוברי המפלגה החליטו להסיר אותם מקבוצת הדוברות | ארגון העיתונאים והעיתונאיות הגיש היום עתירה לבג"ץ בדרישה כי יורה לרה"מ נתניהו והליכוד, להשיב את העיתונאים ירון אברהם ואריאל כהנא לקבוצה ממנה הוסרו (תקשורת)
שבוע בדיוק אחרי הבחירות בישראל, צפויות בחירות האמצע בארצות הברית בהן עשוי הנשיא ג'ו ביידן לאבד את הרוב • כך שאיפותיו של דונלד טראמפ יועילו לביידן בטווח הקצר, ומה הסיכוי שיחזור? • פודקאסט עם אריאל כהנא, כתב 'ישראל היום' לעניינים מדיניים וארצות הברית (בעולם)
הכתב המדיני המוערך של עיתון 'ישראל היום', אריאל כהנא, התראיין לערוץ הכנסת והחל להסביר כיצד המפלגות החרדיות איבדו את מעמדן כ'לשון מאזניים' - ונפל עם כיסאו. "זה מה שקורה כשמדברים על החרדים", צייץ בהומור המראיין, יניר קוזין. צפו (מעניין)