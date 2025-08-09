סמוטריץ' נגד נתניהו: "איבדתי אמון ביכולתו להוביל לניצחון"

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הערב (מוצ"ש) התנערות חריפה ממהלכיו של ראש הממשלה בכל הנוגע למלחמה בעזה - והצהיר על חוסר אמון במהלכי הממשלה.

בדבריו אמר: "ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה"

כשמול פניו חתירה לעסקה, צה"ל תמיד ידשדש ויעבוד בחצי קלאצ'. וגרוע מכל, ברור שאם אנחנו שומרים לחמאס את האופציה להפוגה זמנית, כל זמן שהוא ירגיש שהוא רגע לפני קריסה, הוא יבקש עצירה להתרעננות ויסכים לעסקה זמנית, ואז המלחמה שוב תיעצר, והלוחמים שוב יסוגו אחור ויורידו לטמיון את מאמציהם וקורבנותיהם. וחוזר חלילה, והכרעה אין.

"עד עכשיו גיביתי גם החלטות שפחות אהבתי. בשל חשיבות האחדות, התייצבתי גם מאחורי מהלכים שהיו פחות נכונים לדעתי. נשארתי בממשלה למרות החלטות איומות כמו שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים ונסיגות כואבות משטחים שנכבשו בדמים מרובים. זאת, כל עוד הערכתי שאנחנו חותרים להכרעה ולניצחון. איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם", כתב בין השאר.

סמוטריץ סיים: "אדוני ראש הממשלה, לא מאוחר לחזור בך. כנס שוב את הקבינט, ותודיע בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים שאין יותר עצירות באמצע. שלא תהיה יותר עסקה חלקית. שהפעם הולכים למהלך חד וברור של הכרעה וניצחון, שבסופם כניעה מוחלטת של חמאס והשבת כל החטופים בפעימה אחת, או הכרעתו והשמדתו המוחלטת. סיפוח של חלקים גדולים מרצועת עזה ופתיחת שעריה להגירה מרצון"

העיתונאי מחוגי הימין אריאל כהנא כתב ארבע הערות על הדברים של סמוטריץ׳:

1. מהותית הוא צודק. הקבינט קיבל החלטה שהיא חצי תה חצי קפה, ו״עוד מאותו הדבר״, כלשונו. ככה לא מנצחים.

2. המילים ״איבדתי אמון״, הן מילים קשות וסמוטריץ, לא שלף אותן ברגע של פזיזות אלא שחרר אותן 36 שעות אחרי החלטת הקבינט. הוא מצפה מנתניהו לשנות את החלטת הקבינט, מה שלא סביר שיקרה משתי סיבות. האחת, נתניהו לא יכול להיראות כמי שנסחט על ידי סמוטריץ׳. שנית, לא סביר שראש ישנה מסלול בנושא כה קריטי בגלל איום פוליטי.

3. סמוטריץ חש פגוע ברמה האישית. דרך ארוכה מאוד הוא עבר עם נתניהו מאז ה״שקרן בן שקרן״. נוצרו ביניהם יחסי אמון, כאשר בראייתו ״חנך״ את סמוטריץ בסוגיות של ביטחון לאומי.

כעת כל זה התנפץ. לכן…

4. אישית אני מתקשה לראות מוצא פוליטי לממשלה מהמשבר הזה. כי החרדים בחוץ, וכעת גם סמוטריץ וגם בן גביר בנקודה שהם מתנגדים בחריפות למהלך המרכזי ביותר שהממשלה מובילה. ככה אי אפשר להמשיך ללכת ביחד.

הערוץ הסעודי "א-שרק" דיווח היום (שבת) כי גורמים יודעי דבר מסרו על קיום שיחות מואצות בין המדינות המתווכות, במטרה להגיע להסכם טרם הרחבת הלחימה ברצועה וכיבוש מלא של העיר עזה – מהלך הצפוי להתבצע בהתאם להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני של ישראל.

לפי הדיווח, המגעים מתקיימים בין ארצות הברית, מצרים וקטאר, וכוללים סדרת הצעות שנועדו להביא לסיום המלחמה. בין ההצעות שנידונות: נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה בתמורה לשחרור כל החטופים, פירוק ארגוני הטרור העזתים מנשקם, הגליית בכירי הזרוע הצבאית של חמאס לחו"ל, והקמת מנהלה מקומית מקצועית ולא-פוליטית שתנהל את הרצועה ותפעל בשיתוף פעולה עם מנגנון משטרתי מקצועי.