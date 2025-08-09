מרוץ נגד הזמן: ארה״ב, מצרים וקטאר במרתון למנוע את כיבוש עזה

הערוץ הסעודי "א-שרק" דיווח היום (שבת) כי גורמים יודעי דבר מסרו על קיום שיחות מואצות בין המדינות המתווכות, במטרה להגיע להסכם טרם הרחבת הלחימה ברצועה וכיבוש מלא של העיר עזה – מהלך הצפוי להתבצע בהתאם להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני של ישראל.

לפי הדיווח, המגעים מתקיימים בין ארצות הברית, מצרים וקטאר, וכוללים סדרת הצעות שנועדו להביא לסיום המלחמה. בין ההצעות שנידונות: נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה בתמורה לשחרור כל החטופים, פירוק ארגוני הטרור העזתים מנשקם, הגליית בכירי הזרוע הצבאית של חמאס לחו"ל, והקמת מנהלה מקומית מקצועית ולא-פוליטית שתנהל את הרצועה ותפעל בשיתוף פעולה עם מנגנון משטרתי מקצועי.

המקורות ציינו כי המדינות המתווכות קיימו את הדיונים ביניהן טרם הצגת ההצעות לישראל ולחמאס.

בארגון חמאס טענו בפני "א-שרק" כי הם מעוניינים להגיע להסכם, ואף הפגינו גמישות רבה בסבבי המשא ומתן הקודמים – עד לקריסתם. עם זאת, הדגישו כי אם תיכפה עליהם לחימה, הם ימשיכו להילחם כפי שעשו לאורך כל המלחמה.

מחמוד מרדאווי, בכיר בלשכה המדינית של חמאס, כתב בחשבון הטלגרם שלו כי "הדרך היחידה להגיע להסכם היא דרך משא ומתן, אך נתניהו ממשיך להונות ולברוח מהתחייבויות הנובעות ממשא ומתן רציני – תוך נקיטת צעדים המכשילים אותו פעם אחר פעם". לדבריו, ראש הממשלה מתקשה להעביר הסכם המקובל על שני הצדדים בשל התנגדות האגף הימני בממשלתו, ולכן "נתניהו לבדו יישא באחריות המלאה לכישלון המשא ומתן ולהשלכותיו – ולא ניתן יהיה להאשים בכך גורמים אחרים ביישות הציונית".