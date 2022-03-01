כשהבית הופך להוספיס: ד"ר משה גרינברגר מצבר רפואה חושף את המורכבות והתועלת שבטיפול פליאטיבי ביתי | "כשהמשפחה החרדית רואה שאנחנו מבינים את העולם הרוחני שלהם, זה בונה אמון ומשפר את הטיפול" | "אני מוצא את עצמי לא פעם מסביר לרב את המצב הרפואי של החולה, לפני החלטה משמעותית" | ומהו חלומו של המטופל החרדי
כשמחלות החורף גורמות לעומס שיא במחלקות הפנימיות בבתי החולים, שירות האשפוז הביתי של צבר רפואה מאפשר לחולים לקבל טיפול רפואי מלא בביתם - כולל בדיקות, תרופות וביקורי רופאים | ד"ר רוני צבר: "היתרונות המשמעותיים של אשפוז בית הם לא רק מהפן הרפואי, גם הסיכון לזיהומים נמוך יותר, ואצל מבוגרים התועלת רבה עוד יותר" (בריאות)
שירותי אשפוז הבית בישראל, הניתנים במימון של כל קופות החולים, התרחבו בשנים האחרונות לתחומי רפואה רבים ומעניקים אלטרנטיבה בריאה, בטוחה, וזמינה יותר למטופלים הזקוקים לאשפוז או שיקום בבית. • איתמר עופר נשיא ויו"ר 'צבר רפואה' מסביר איך ניתן לקבל את השירות החשוב הזה ללא עלות (אשפוז)