בעוד המחלקות הפנימיות בבתי החולים מתמודדות עם עומסים כבדים בעונת החורף, צבר רפואה – בית החולים בבית המוביל בישראל – מציע פתרון מבוסס ויעיל: אשפוז אקוטי בביתו של המטופל. המודל, מהווה חלופה איכותית ובטוחה לאשפוז המסורתי.

ד"ר קרינה גליק, מנהלת מחלקת אישפוז פנימית בבית בצבר רפואה, מסבירה כי השירות נוצר על מנת לשרת מטרה כפולה: הקלה על העומסים במחלקות הפנימיות ומתן טיפול מיטבי למטופל. האשפוז הביתי עדיף בהיבטים של הסביבה הטבעית, מניעת זיהומים העוברים בין מטופלים, ומניעת הצורך בשהייה בבית החולים, בסביבה רועשת, מתוחה עם אור מתמיד, צפצופים ובדיקות בשעות בוקר מוקדמות.

לדברי ד"ר גליק, המודל מתאים למטופלים הזקוקים לאשפוז במחלקות פנימיות, וכן למטופלים שיכלו להתאשפז במחלקות מתמחות כמו אורולוגיה, אורתופדיה או גינקולוגיה. השירות יעיל במיוחד למחלות חורף נפוצות כמו שפעת וקורונה, וכן להחמרה במצבן של מחלות כרוניות, שמחמירות עם כל זיהום ויראלי, גם קל יחסית.

יש קריטריונים ברורים לקבלה לאשפוז הביתי. "המטופל חייב להיות עם אבחנה ברורה שאינה דורשת בירור נוסף, ואסור שיהיה במצב קשה מדי הדורש טיפול נמרץ או השגחה צמודה. המטופל יכול להיות עם חמצן משקפיים ואף עם מכשיר הנשמה לא פולשנית קבוע, אך אם הוא זקוק להשגחה צמודה או תגובה תוך דקות, האשפוז בבית לא יהיה אפשרי".

התהליך מתחיל כשרופא משפחה או רופא בבית חולים מפנה מטופל לאשפוז הביתי. רופא ואח מגיעים לביתו לקבלה רפואית ולקביעת המדיניות הטיפולית. הרופא ממשיך במעקב באמצעות ביקור מרחוק וייעוץ טלפוני, כאשר אח או אחות מגיעים לפחות פעם ביום, ובמקרים הדורשים זאת - עד שלוש פעמים ביום, בהתאם לצורך.

ד"ר גליק מדגישה כי "הצוות מביא את כל הציוד הדרוש: ציוד לעירוי ולבדיקת מדדים חיוניים כמו לחץ דם, סוכר וסטורציה, ובנוסף, כמעט בכל אשפוז נלקחות גם בדיקות דם למעקב אחר יעילות הטיפול והצורך בהמשכו".

היתרונות של האשפוז הביתי משמעותיים. "למטופל נוח יותר בסביבתו הטבעית והוא יכול להיות מעורב יותר בקבלת החלטות טיפוליות. השירות יוצר מעורבות גדולה יותר של המטופל והמשפחה. המטופל נמצא במיטתו, לצד המשפחה - גורמים חשובים להחלמה שלא תמיד מקבלים את המשקל הראוי".

גם מניעת זיהומים היא יתרון מרכזי. "המטופל באשפוז ביתי לא נחשף לזיהומי בית חולים וחיידקים עמידים העוברים בין מטופלים. ניתן להתייחס לכך כאילו כל מטופל נמצא בחדר פרטי".

בעונת החורף, כשמערכת הבריאות עובדת תחת לחץ ועומסים, השירות מקבל חשיבות מיוחדת. "האתגרים משפיעים על כל מערכת הבריאות - פחות זמינות לרופא משפחה, המיון מוצף יותר, וכולם עובדים בלחץ רב יותר. זו הזדמנות להשתמש בשירות שיכול להמשיך ולתת טיפול מיטבי בתנאים אלו", אומרת ד"ר גליק, "כאשר, מאחר שאין צורך במיטות אשפוז פיזיות בבתי החולים, היכולת לקבל מטופלים לאשפוז ביתי, רבה פי כמה".

השירות מתאים לקבוצות מטופלים מגוונות. "הקבוצות העיקריות הן: קשישים, אנשים עם מחלות קשות כמו מחלות אונקולוגיות או מדוכאי חיסון. אך גם אנשים בריאים יחסית הזקוקים לאנטיביוטיקה דרך הווריד למספר ימים יכולים לברך על השירות, מאחר שדווקא לאדם בריא בדרך כלל, קשה יותר להתמודד עם אשפוז במחלקה", מסביר ד"ר גליק.

האשפוז הביתי של צבר רפואה מיועד למספר ימים, לטיפול בבעיה נקודתית, ולא כפתרון לאשפוז ממושך. המטרה היא לאפשר למטופל לחזור במהירות לחיים הרגילים תוך קבלת טיפול מקצועי ואיכותי.

ד"ר גליק ממליצה לכל מי שזקוק לאשפוז לשאול את הצוות בבית החולים או את רופא המשפחה, האם מצבו הרפואי מתאים לאשפוז ביתי אקוטי במקום אשפוז מסורתי במחלקה. "המודל של צבר רפואה מוכיח כי טיפול איכותי ובטוח אפשרי מחוץ לכותלי בית החולים, תוך שמירה על איכות חיים גבוהה ומתן מענה יעיל ומקצועי".