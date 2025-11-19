בגיל 101, זוכה בצלאל (סאליק) כץ מירושלים להגשים חלום חיים מרגש: תערוכת יחיד המוקדשת כולה ליצירותיו האמנותיות. האירוע, המרגש במיוחד לאור סיפור חייו הבלתי ייאמן של כץ, נערך במסגרת מיזם "משאלת לב לניצול" של ארגון "עזר מציון" ומשרד הרווחה.

סיפורו של כץ הוא סיפור של תקומה וניצחון הרוח: במהלך מלחמת העולם השנייה לחם כץ בשורות הצבא האדום. בשיאו של קרב, הוא נפצע אנושות, הוכרז מת והועבר לחדר המתים. בנס של רגע אחרון, רופא הבחין בו בסימני חיים חלושים והציל את חייו. לאחר תקופת החלמה ארוכה ומייסרת, גילה כץ כי כל משפחתו נספתה בשואה. מאז, לאורך חייו, הפכה היצירה לאוויר לנשימה. כץ הקדיש את חייו לציור והספיק ליצור אלפי ציורים, והוא ממשיך לצייר גם כיום מחדרו בבית האבות "נווה הורים" בירושלים. "לעוף בזמן": מסע של יצירה בין מוסקבה לירושלים

כץ בגלריה ( צילום: אורית רוזנפלדר )

בעזר מציון פעלו בחודשים האחרונים באופן נמרץ לאיסוף עבודותיו של כץ, לאיתור מידע מדויק על כל אחת מהיצירות וכן למציאת גלריה שתארח את התערוכה ההיסטורית – והכול כחלק מפרויקט ייעודי להגשמת חלומות של ניצולי השואה.

התערוכה, שקיבלה את השם הסמלי "לעוף בזמן", נפתחה במרכז "הרמוני" בבירה. היא מציגה מנעד רחב של ציורים, דיוקנאות ונופים שצייר כץ במהלך עשרות שנות חייו.

הקהל יכול לראות בה עבודות שנוצרו בתקופת חייו בברית המועצות ועד יצירות אחרונות שסיים ממש לאחרונה – כולל ציור שהשלים לפני כשבועיים בחדרו שבבית האבות.

כץ עצמו הביע התרגשות עצומה מהאירוע ואמר כי התערוכה היא הגשמת חלום של שנים. הוא ציין את הציור "שלג בירושלים" כאחת היצירות החשובות ביותר עבורו, וציין כי זו הפעם הראשונה שבה "רבים יכולים לראות את היצירות שעליהן עמל [הוא] לאורך כל חייו".