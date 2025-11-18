לפי נתוני האקדמיה לאלרגיה ולאסתמה בארה"ב (AAAAI), אחד מכל 13 ילדים באמריקה סובל מאלרגיה למזון, כאשר השיעור העולמי עומד על כ-4% מהילדים. החשיפה המועטה לחיידקים בילדות, ככל הנראה עקב תנאי היגיינה מוקצנים בסביבה העירונית, לצד זיהום אוויר ומגוון גורמי אורח חיים נוספים כמו לידות בניתוח קיסרי, חוסר בהנקה וחשיפה לאנטיביוטיקה בגיל הרך - מגבירים את הסיכון להתפתחות אלרגיות.​

לאחרונה פורסמו בארגונים רפואיים גלובליים הנחיות לזיהוי תסמיני אנפילקסיס, תגובה אלרגית מסכנת חיים, אצל תינוקות. הרופאים מתריעים כי אצל תינוקות הביטויים שונים ולעיתים מופיעים כעצבנות קיצונית, ישנוניות חשודה או קשיי נשימה עם התרחבות נחיריים - סימנים שמחייבים ערנות מיוחדת מצד ההורים והמטפלים.

בניגוד לעבר, נרשמה ירידה של 43% בשיעור האלרגיה לבוטנים בקרב ילדים עד גיל 3, בזכות המלצות לחשיפה מוקדמת בכמויות מזעריות. עם זאת, ביצים הפכו כעת לאלרגן המוביל בקרב פעוטות. מומחים מדגישים כי הטיפול היחיד בתגובה אלרגית חריפה הוא מתן מידי של אדרנלין (אפינפרין) - וממליצים להחזיק בבית לפחות שתי מנות לכל ילד האלרגי למזון מסוים. "במקרה של חשיפה אפשרית לאלרגן ו/או הופעת תסמינים חמורים ביותר ממערכת אחת, יש להזריק אפינפרין באופן מיידי", נכתב במדריך לאנפילקסיס בילדים.

גורמים רפואיים מדגישים את חשיבות החינוך והעלאת המודעות בקרב הורים, צוותי חינוך ורפואה, כצעד מרכזי להקטנת מקרי הסכנה ולשמירה על איכות החיים. "חשוב להישאר מעודכנים בהנחיות - מערך נכון של זיהוי מהיר, תגובה לפי הפרוטוקול ורמת ערנות גבוהה - הוא ההבדל בין חיים למוות עבור ילדים עם אלרגיות קשות", מסכמים המומחים.