זוג נוסעים בעלי אלרגיה לאגוזים המסכנת חיים, טוענים כי הם "נאלצו" לרדת מטיסה לאחר שאנשי הצוות סירבו ככל הנראה להפסיק לחלק עוגות המכילות שקדים. בסופו של דבר, הם הרגישו שהם חייבים לרדת מהמטוס ולהחמיץ את החופשה שלהם, שעלתה 700 פאונד.

השניים עלו על טיסת KLM ב-25 באוקטובר לאמסטרדם. הנסיעה להולנד נועדה לחגוג את יום הולדתו הבעל. השנים בעלי אלרגיות קשות לאגוזים, כולל בוטנים, והאישה טוענת שהיא הודיעה לחברת התעופה באמצעות טופס מקוון. לדבריה, היא אפילו דאגה להגיע לשדה התעופה שעתיים מוקדם יותר כדי להודיע ​​גם לצוות.

עם זאת, כאשר בני הזוג עלו למטוס הם טוענים שחברת התעופה סירבה להפסיק להגיש מוצרי אגוזים, כולל לחמים עם שקדים, או לפרסם הודעה לנוסע. במקום זאת, נאמר להם לכאורה לעזוב את המטוס או להסתכן בטיסה ולסמוך על כך שהיו על הסיפון מזרקי אפיפן. השניים סיפרו שהם הרגישו "נדחקים לפינה" ו"מושפלים".

הבעל הודה שמעולם לא הרגיש כל כך מופלה לרעה בחיי והוסיף: "אני באמת מאמין שאם היינו ממריאים בטיסה הזאת והם היו מגישים את הלחם עם השקדים, הם היו מבצעים נחיתת חירום בלונדון או שכנראה היינו מתים בטיסה".

הוא הוסיף: "הם גם אמרו שהם מוכנים לקחת את הסיכון אם נרצה להישאר על המטוס כי יש להם מזרקי אפיפן, אבל אפיפן נועד רק להכניס אדרנלין לגוף שלך עד שיגיע אמבולנס, אז זה לא הפתרון כשאתה בשמיים.

"הם אמרו שאם לא נהיה מרוצים מכך שהם מוכרים אגוזים ולא נאהב את הרעיון, אז נרד מהמטוס כי היו המון אנשים על הסיפון, ו-190 הנוסעים לא צריכים לסבול בגלל שתי נוסעים", סיפר הנוסע ההמום.

דובר KLM התנצל על חוויית הזוג ואמר: "אנו מבינים עד כמה אלרגיות לאגוזים יכולות להיות חמורות וכמה מצב זה בוודאי היה מצער עבורם.

כאשר נוסע מודיע לצוות שלנו על אלרגיה לאגוזים, נוכל להוציא הודעה על הסיפון בבקשה באדיבות לנוסעים האחרים לשמור על מוצרים המכילים אגוזים סגורים למשך כל הטיסה. עם זאת, איננו יכולים לשלוט או לאסור על נוסעים אחרים לצרוך מוצרים שעשויים להכיל אגוזים במהלך הטיסה.

"למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך בנוסעים הסובלים מאלרגיות, למרבה הצער איננו יכולים להבטיח סביבה 'נטולת אגוזים' בטיסה. אנו מצטערים על כך שהם חשו שלא הייתה להם ברירה אלא לעזוב את המטוס, ואנו מבינים את אכזבתם".