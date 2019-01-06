אגף המורשת במשרד לענייני ירושלים שוקד בימים אלו על מהלך רוחבי שבמסגרתו יונגשו כלל אתרי המורשת בישראל לאוכלוסיות הזקוקות לכך • השר אלקין, שבישר על המהלך באירוע של ארגון 'שמעיה' ציין: "הרבה עבודה לפנינו, אבל עצם העבודה על זה מסמלת משהו חדש במדינת ישראל" (בריאות, שיווקי)
משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרים יוצאים בפרוייקט מיוחד בחול המועד באתרי מורשת: מופעים, הצגות לילדים, סדנאות, ופעילויות לכל הגילאים. האתרים המשתתפים פזורים ברחבי הארץ מצפון לדרום, ונותנים למבקרים שפע של היסטוריה מרתקת וחוויות מרגשות (תיירות, שיווקי)
"אם תימשך הפגיעה הישראלית במסגדים ובמקומות הקדושים שלנו, נגיב בעומק השטח הציוני", כך אומרים היום בכירים בארגוני טרור פלסטינים, בעקבות החלטת ממשלת ישראל להכריז על מערת המכפלה וקבר רחל כאתרי מורשת. בישראל לא מתרגשים מהאיום (בארץ)