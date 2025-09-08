כיכר השבת
הישרדות תיירותית

העולם זועם: מצרים מתכננת להפוך את הר סיני לאתר תיירותי ענק

פרויקט פיתוח שאפתני כולל מלונות, רכבלים ומתחמי מסחר, אך ארגוני מורשת ודמויות דתיות מזהירים: "זה משנה את אופיו הקדוש של ההר" (מעניין)

מנזר סנטה קתרינה למרגלות הר סיני (צילום: מאת Joonas Plaan - https://www.flickr.com/photos/masterplaan/2943447419/sizes/l, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5709086)

הר סיני, אחד האתרים הקדושים ביותר, עובר "התחדשות" דרמטית בהובלת הממשלה המצרית. פרויקט תיירותי שאפתני בהיקף עצום, "פרויקט ההתחדשות הגדולה", מבקש להפוך את האזור ליעד תיירותי בינלאומי ברמה עולמית.

הפרויקט, שמצרים מכנה "מתנה לעולם כולו ולכל הדתות", צפוי להסתיים באוקטובר 2026. הוא כולל תוכניות נרחבות לבניית מלונות יוקרה, מתחמי קניות, וכן רכבל שיוביל לפסגת הר סיני.

בנוסף, יורחבו מתקני שדה התעופה הסמוכים למנזר סנטה קתרינה, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו הפועל ברציפות מאז המאה השישית. מטרת הפרויקט היא למשוך למצרים 30 מיליון תיירים עד שנת 2028, ובכך לתמוך בהתאוששות הכלכלית של המדינה לאחר תקופת חוסר היציבות האזורית ומגפת הקורונה.

הפיתוח התיירותי השאפתני בהר סיני מעורר סערה בינלאומית: אונסק"ו דורש ממצרים להפסיק את הבנייה ולהגיש תוכניות שימור לאתר המורשת, אך ללא מענה. במקביל, קהילות בדואיות, ובמיוחד שבט הג'בלייה, מדווחים על עקירה מאדמותיהם והריסת מחנות ואתרי קבורה, בעוד פסיקת בית משפט מצרי בנוגע לבעלות על אדמות המנזר יצרה מתח דיפלומטי עם יוון.

גם מישור א-ראחה, המקום שבו על פי המסורת העממית המתינו בני ישראל, נחצה כעת על ידי כבישי בנייה ואתרי בנייה המשנים את אופיו ההיסטורי של הנוף.

בעוד הרשויות במצרים מדגישות כי הפרויקט הוא "החייאה", המבקרים רואים בו איום ממשי על אחד האתרים הדתיים הקדושים ביותר בעולם, בעל משמעות ליהודים, ולהבדיל -נוצרים ומוסלמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר