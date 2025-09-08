העולם זועם: מצרים מתכננת להפוך את הר סיני לאתר תיירותי ענק

הר סיני, אחד האתרים הקדושים ביותר, עובר "התחדשות" דרמטית בהובלת הממשלה המצרית. פרויקט תיירותי שאפתני בהיקף עצום, "פרויקט ההתחדשות הגדולה", מבקש להפוך את האזור ליעד תיירותי בינלאומי ברמה עולמית.

הפרויקט, שמצרים מכנה "מתנה לעולם כולו ולכל הדתות", צפוי להסתיים באוקטובר 2026. הוא כולל תוכניות נרחבות לבניית מלונות יוקרה, מתחמי קניות, וכן רכבל שיוביל לפסגת הר סיני.

בנוסף, יורחבו מתקני שדה התעופה הסמוכים למנזר סנטה קתרינה, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו הפועל ברציפות מאז המאה השישית. מטרת הפרויקט היא למשוך למצרים 30 מיליון תיירים עד שנת 2028, ובכך לתמוך בהתאוששות הכלכלית של המדינה לאחר תקופת חוסר היציבות האזורית ומגפת הקורונה.

הפיתוח התיירותי השאפתני בהר סיני מעורר סערה בינלאומית: אונסק"ו דורש ממצרים להפסיק את הבנייה ולהגיש תוכניות שימור לאתר המורשת, אך ללא מענה. במקביל, קהילות בדואיות, ובמיוחד שבט הג'בלייה, מדווחים על עקירה מאדמותיהם והריסת מחנות ואתרי קבורה, בעוד פסיקת בית משפט מצרי בנוגע לבעלות על אדמות המנזר יצרה מתח דיפלומטי עם יוון.

גם מישור א-ראחה, המקום שבו על פי המסורת העממית המתינו בני ישראל, נחצה כעת על ידי כבישי בנייה ואתרי בנייה המשנים את אופיו ההיסטורי של הנוף.

בעוד הרשויות במצרים מדגישות כי הפרויקט הוא "החייאה", המבקרים רואים בו איום ממשי על אחד האתרים הדתיים הקדושים ביותר בעולם, בעל משמעות ליהודים, ולהבדיל -נוצרים ומוסלמים.