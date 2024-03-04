הפרקליטות הודיעה כי לא יוגש כתב אישום נגד החשודה שריססה במהלך הפגנות השמאל האלימות את המילה בושה על קיר בית הדין הרבני בתל אביב ושם הגיבו: "לו זה היה נגד בית משפט ולא נגד בית דין רבני, היה מוגש כתב אישום. נגיש ערר" (חדשות)
בלעתי את הרוק והוצאתי שטר מתוך קופת הצדקה. שטר שהיה מונח שם מימים יפים יותר. "מבטיח לך שאני מחזיר לכאן שטר גדול יותר", אמרתי לקופה שהסתכלה עלי בדממה • סיפור מרטיט על אדם צעיר שהוצרך לבקש סיוע בפרנסה (מגזין כיכר)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והפעם; עורך עיתון הדרך, אברהם דוב גרינבוים על הפרשה שהסעירה את המגזר החרדי • טור דעה (חרדים)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והפעם; הרב ברוך לב על הפרשה שהסעירה את המגזר • טור דעה (חרדים)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והפעם; הדיין הגר"י פרבשטיין, על הפרשה שהסעירה השבוע את המגזר • טור דעה (חרדים)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; ראש ישיבת דרך ה', הגאון רבי ברוך צבי גרינבוים בטור על על עוולות ותיקון עולם
(טור)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; שימע'ן ברייטקופף מספר על התובנה שהייתה לו בביקורו בניו יורק • טור דעה (חרדים)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; ניצול הפיגוע בירושלים הרב זאבי קצנלבוגן, מסביר על 'לייצג בכבוד'
(טור)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; ראש ישיבת דרך ה', הגאון רבי ברוך צבי גרינבוים בטור על מעשה דינה כמשל
(טור)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסמת ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; חבר 'המועצת' הגאון רבי שרגא שטיינמן במאמר מיוחד (ישיבות)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; ראש ישיבת דרך ה', הגאון רבי ברוך צבי גרינבוים בטור על מדד האושר בחיים (טור)