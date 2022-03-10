ממשלת פורטוגל הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי היא משלמת סכום של 20 אלף אירו עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל | בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות (בעולם)
דו"ח הוצאות חברי הכנסת בתקציב 'הקשר עם הבוחר' מספק הצצה לבזבוזי הח"כים • "כיכר השבת" אסף את נתוני ההוצאות של הח"כים החרדים • בראש רשימת המבזבזים - ח"כ אלי ישי עם 66,275 שקל • אחריו: חברי הכנסת מנחם לייזר מוזס ואברהם מיכאלי • נועלים את הרשימה: אריה דרעי ואריאל אטיאס (חרדים)
בדו"ח ההוצאות של חברי הכנסת לשנת 2013 שפורסם, מככבים בעשירייה הראשונה ארבעה ח"כים חרדים. אברהם מיכאלי מש"ס בראש הרשימה עם הוצאות של 71,908 ש"ח. מיהו חבר הכנסת החרדי שהוציא 11,226 ש"ח על תקשורת? וכמה הוציא חבר הכנסת יעקב אשר על לימודי שפה? הפירוט המלא (פוליטי, כנסת)
חג החנוכה מתקרב ואתו המנהג של דמי חנוכה שמאלץ הורים רבים להתמודד עם הנושא של החינוך הפיננסי של ילדיהם. יחסינו המורכבים עם הכסף מושפעים רבות מאישיותנו, אך הכללים הבסיסיים שנלמדים בילדות משפיעים גם על ההתנהלות הכלכלית שלנו בגיל מבוגר יותר. וחנוכה היא התקופה מתאימה יותר להתחיל לטפל בנושא הזה