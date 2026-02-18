כיכר השבת
ביקורת נרחבת

הממשלה הפרו פלסטינית מסתבכת: לא תאמינו על מה הם שילמו 20 אלף יורו

ממשלת פורטוגל הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי היא משלמת סכום של 20 אלף אירו עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל | בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות (בעולם)

מחאה פרו פלסטינית בפורטוגל, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ממשלתו של ראש ממשלת פורטוגל לואיש מונטנגרו, שהכירה לאחרונה במדינה פלסטינית, הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי הם משלמים סכום של 20 אלף אירו עד לשנת 2028 עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל במעון ראש הממשלה ובנייני ממשלה נוספים.

תושבים רבים הביעו תרעומת על כך שהמדינה משלמת על מנוי לערוץ ספורט בכלל, וטענו שהכסף הציבורי יכול היה להיות מושקע בתחומים אחרים, כמו בריאות או ציוד רפואי, במקום בתשלום על שידורי משחקי כדורגל במקומות עבודה רשמיים.

"למה הכסף של כולנו צריך ללכת למשהו כזה? כל זה כי זה כדורגל?”, כתבו תושבים מתוסכלים ברשתות החברתיות. חלקם השוו את ההוצאה לצרכים דחופים יותר, למשל קניית ציוד רפואי שמתיישן מהר יותר מאשר חוזי מנוי.

בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות בגין המנויים לערוצי הפרימיום של הספורט.

לפי הדיווח של Correio da Manhã, מונטנגרו הורה להפחית את מספר החיבורים לשירות משמונה לשניים בעקבות המחלוקת סביב ההוצאות, מהלך שהקטין את החשבון החודשי מ־585 אירו ל־146 אירו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר