ממשלתו של ראש ממשלת פורטוגל לואיש מונטנגרו, שהכירה לאחרונה במדינה פלסטינית, הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי הם משלמים סכום של 20 אלף אירו עד לשנת 2028 עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל במעון ראש הממשלה ובנייני ממשלה נוספים.

תושבים רבים הביעו תרעומת על כך שהמדינה משלמת על מנוי לערוץ ספורט בכלל, וטענו שהכסף הציבורי יכול היה להיות מושקע בתחומים אחרים, כמו בריאות או ציוד רפואי, במקום בתשלום על שידורי משחקי כדורגל במקומות עבודה רשמיים.

"למה הכסף של כולנו צריך ללכת למשהו כזה? כל זה כי זה כדורגל?”, כתבו תושבים מתוסכלים ברשתות החברתיות. חלקם השוו את ההוצאה לצרכים דחופים יותר, למשל קניית ציוד רפואי שמתיישן מהר יותר מאשר חוזי מנוי.

בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות בגין המנויים לערוצי הפרימיום של הספורט.

לפי הדיווח של Correio da Manhã, מונטנגרו הורה להפחית את מספר החיבורים לשירות משמונה לשניים בעקבות המחלוקת סביב ההוצאות, מהלך שהקטין את החשבון החודשי מ־585 אירו ל־146 אירו.