דביר אפרתי, כוכב 'נינג'ה ישראל' ותלמידו הקרוב של הרב יגאל כהן, חושף בראיון גלוי לב את הדרך שעבר: מהכינוי "יצר הרע" שהודבק לו בישיבה הקטנה, דרך החזרה בשאלה מתוך כעס ועד החיבוק המפתיע מהרב שהחזיר אותו לאבא • וגם: הרגע בו נהג משאית קילל את הרב באמצע השיעור - והתגובה המדהימה שהשתיקה את כולם • צפו (דבר ראשון)
בני הישיבות בצרפת התכנסו יחד ליום שלם של לימוד וחיזוק במסגרת התחלת תכנית 'בזכות התורה' של ארגון דרשו • המיזם המיוחד התקיים תוך שיתוף פעולה בין ארגון 'דרשו' בצרפת לעיריית סרסל, שהקצתה מתחם מיוחד לפעילות • צפו בתיעוד (חרדים)
במסגרת תכנית 'בזכות התורה' בני הישיבות מכל העולם היהודי יקבעו סדרים קבועים ללימוד, ייבחנו ויקבלו מלגות • עשרות אלפי גמרות הופצו ללומדים בבתי המדרש, וגדולי ישראל וראשי הישיבות ימסרו שיעורים בקו טלפוני מיוחד (חרדים)