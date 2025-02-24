בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים - בוטלו ההמראות בבטומי, גאורגיה | בעקבות כך, ארקיע דחתה את חזרת טיסות 1416 ו-416 לישראל | לפי החברה, הטיסות ימריאו כאשר תנאי מזג האוויר יאפשרו זאת בבטחה מלאה | זהו ביום השני ברציפות שבו לא ניתן להפעיל את הטיסות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים (תעופה)
בזמן שבישראל נערכים ומתרגשים מכמה פתיתי שלג, בעולם חווים סערות חורף קשות ועזות | טיסה 413 של ארקיע חזרה הבוקר (שני) לארץ בעקבות מזג האוויר הקשה וסופת שלגים בגיאורגיה שהשביתה את הפעילות בנמל התעופה, וזאת לאחר כמה שעות באוויר (בעולם)