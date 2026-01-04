בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים: ארקיע דוחה טיסות מבטומי לישראל

מטוס ארקיע | אילוסטרציה ( צילום: דוברות ארקיע )

בשל מזג אוויר קיצוני, חברת ארקיע הודיעה הערב (ראשון) על דחיית חזרתן לישראל של טיסות ארקיע 1416 ו-416 מבטומי. על פי החברה, מדובר בתנאי מזג אוויר קיצוניים ורוחות חריגות באזור, שאינם מאפשרים המראה בטוחה. זהו ביום השני ברציפות שבו לא ניתן להפעיל את הטיסות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים.