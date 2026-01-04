כיכר השבת
יום שני ברצף

בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים: ארקיע דוחה טיסות מבטומי לישראל

בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים - בוטלו ההמראות בבטומי, גאורגיה | בעקבות כך, ארקיע דחתה את חזרת טיסות 1416 ו-416 לישראל | לפי החברה, הטיסות ימריאו כאשר תנאי מזג האוויר יאפשרו זאת בבטחה מלאה | זהו ביום השני ברציפות שבו לא ניתן להפעיל את הטיסות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים (תעופה)

מטוס ארקיע | אילוסטרציה (צילום: דוברות ארקיע)

בשל מזג אוויר קיצוני, חברת ארקיע הודיעה הערב (ראשון) על דחיית חזרתן לישראל של טיסות ארקיע 1416 ו-416 מבטומי. על פי החברה, מדובר בתנאי מזג אוויר קיצוניים ורוחות חריגות באזור, שאינם מאפשרים המראה בטוחה. זהו ביום השני ברציפות שבו לא ניתן להפעיל את הטיסות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים.

בארקיע מדגישים כי ההחלטה התקבלה משיקולי בטיחות בלבד, וכי הטיסות ימריאו חזרה לישראל מיד עם שיפור תנאי מזג האוויר ואפשרות לביצוע ההמראה בבטחה מלאה.

על פי הודעת החברה, נוסעי הטיסות עודכנו על ידי צוותי ארקיע ומטופלים בשטח, לרבות סידורי לינה, הסעדה והסעות חזרה למלון. מועד הטיסות המעודכן יימסר לנוסעים ברגע שיתאפשר.

מדוברות ארקיע נמסר כי: "הנוסעים מעודכנים ומטופלים על ידי צוותי החברה ומקבלים סידורי לינה, הסעדה והסעה חזרה למלון. מועד הטיסות המעודכן יימסר ברגע שיתאפשר. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לנוסעים על הסבלנות וההבנה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר