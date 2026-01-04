בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים: ארקיע דוחה טיסות מבטומי לישראל

בשל מזג אוויר קיצוני, חברת ארקיע הודיעה הערב (ראשון) על דחיית חזרתן לישראל של טיסות ארקיע 1416 ו-416 מבטומי. על פי החברה, מדובר בתנאי מזג אוויר קיצוניים ורוחות חריגות באזור, שאינם מאפשרים המראה בטוחה. זהו ביום השני ברציפות שבו לא ניתן להפעיל את הטיסות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים.
בארקיע מדגישים כי ההחלטה התקבלה משיקולי בטיחות בלבד, וכי הטיסות ימריאו חזרה לישראל מיד עם שיפור תנאי מזג האוויר ואפשרות לביצוע ההמראה בבטחה מלאה.
על פי הודעת החברה, נוסעי הטיסות עודכנו על ידי צוותי ארקיע ומטופלים בשטח, לרבות סידורי לינה, הסעדה והסעות חזרה למלון. מועד הטיסות המעודכן יימסר לנוסעים ברגע שיתאפשר.
מדוברות ארקיע נמסר כי: "הנוסעים מעודכנים ומטופלים על ידי צוותי החברה ומקבלים סידורי לינה, הסעדה והסעה חזרה למלון. מועד הטיסות המעודכן יימסר ברגע שיתאפשר. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לנוסעים על הסבלנות וההבנה".
