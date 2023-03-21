סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נחת היום בצהריים בנמל התעופה בן-גוריון, לראשונה בתפקידו כסגן נשיא ארה"ב | ברקע העסקה עם חמאס והפסקת האש השברירית, סגן הנשיא ינסה לקדם את שלב ב' בעסקה והקמת הכוח לאיתור חללים | לפי דיווחים בארה"ב, מטרתו של סגן הנשיא היא גם להפעיל לחץ על ישראל שלא לשבור את הכלים מול חמאס, ולמנוע חזרה מלאה ללחימה למרות ההתפתחויות במהלך הימים האחרונים (חדשות)
הערכות שיא לקראת בואו של נשיא ארה"ב, ברק אובמה, לישראל. בצהריים נחת מזכיר המדינה, ג'ון קרי, ומחר יגיע לישראל הנשיא עצמו ויתקבל בטקס חגיגי בנמל התעופה בן גוריון. בפנים: לוח הזמנים המלא של הביקור ההיסטורי, והיכן הכבישים ייחסמו? (חדשות)