סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נחת לפני זמן קצר (שלישי) בנמל התעופה בן-גוריון והתקבל על ידי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין.

לפי דיווחים בישראל, עיקר מטרתו של סגן הנשיא הינה לקדם את השבת כלל החטופים החללים, כולל אלו שחמאס טוען - בצדק או שלא בצדק - כי הוא אינו יכול להגיע אליהם.

עם זאת, ארה"ב מעוניינת לקדם גם את שאר התוכנית הכוללת את שלב ב' והקמת הכוח הבינלאומי בעזה.

לפי דיווח אמש בארה"ב, שליחיו של הנשיא טראמפ הפעילו בימים האחרונים לחץ על ראש הממשלה שלא יגיב להפרות חמאס באופן שיביא לקריסת הסכם הפסקת האש.

לפי גורמים ישראליים כאמור, ואנס מעוניין לפקח מקרוב על הקמת הכוח לאיתור חללים, בעוד ארה"ב מבינה שללא השבת כלל החטופים לא ניתן יהיה להתקדם. "האמריקנים מחויבים לזה ומבינים שבלי השלמת המשימה יהיה קשה להתקדם ביישום ההסכם על שלביו", צוטט גורם ישראלי ב'ynet'.

מדובר בפעם הראשונה שסגן נשיא ארה"ב מגיע לישראל בתפקידו זה, והוא צפוי לבקר במפקדה האמריקנית בת 200 החיילים שהוקמה בשפלה, בסמוך לקריית גת.

לפי הדיווחים, במקור תכנן סגן הנשיא לבקר ברצועת עזה, אולם לבסוף הוחלט לבטל את הביקור משיקולי אבטחה מובנים.

במקום זאת, צפוי סגן הנשיא לצפות בשידור חי במוקדים שונים ברצועה מעין הציפור, באמצעות אמצעים טכנולוגיים ישראליים בעת ביקורו הצפוי בבסיס הקריה בתל אביב.

גורמים אמריקנים ששוחחו עם ה'טיימס' אישרו כי מטרת הביקור של ואנס היא להפעיל לחץ על הממשלה בישראל כדי למנוע חזרה ללחימה כוללת, לאור הפרות חמאס, רצח החיילים לפני יומיים והתגובה החריפה של ישראל בתקיפת עשרות מטרות ברצועה.

"ההגעה שלו משדרת מסר שהאמריקנים מנהלים את האירוע בכל הכוח". לדבריהם, "האסטרטגיה כעת היא שואנס, וויטקוף וקושנר ינסו למנוע מנתניהו לחדש מתקפה כוללת בעזה. בבית הלבן נאבקים לשמר את ההסכם".

ובמבט פנים-אמריקני, פרשנים מסבירים שביקורו של ואנס נועד גם למטרות פוליטיות, לאור הקרדיט הרב שקיבלו שגריריו של הנשיא וויטקוף וקושנר, כאשר למרות מעורבותו העמוקה של סגן הנשיא, נשאר האחרון יחסית בצל האירועים.

סגן הנשיא צפוי לפגוש בביקורו את נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שורדי שבי ומשפחות חטופים.