ביום שישי י"ט מרחשון, ימלאו ארבע שנים לפטירתו של הבעל מנגן והמלחין המודז'יצאי המיתולוגי ר' בן ציון שנקר ז"ל, החזן בנימין נויפלד נפגש עם נאור גוטליב ושרו לזכרו את השיר "קרב יום" בלחנו של ר' בן ציון, על מילים שכתב רעו וידידו של רב"צ, הגאון רבי משה וולפסון (חזנות)
לקראת שבת הבעל"ט שבת של ערב חג מתן תורתנו, קבלו שני לחנים חדשים של החזן בנימין נויפלד. הראשון על ישמח משה במתנת חלקו, הולחן על ידו, לפני מספר שנים, תוך כדי עמידה בתפילה לפני העמוד בשבת ערב שבועות, כאשר החג חל גם אז במוצאי שבת קודש.
הלחן השני על ישמחו במלכותך, ג"כ הולחן תוך כדי עמידה בתפילה באחד מהשבתות. פסנתר ועיבוד קולי: מוישי סלושץ (חזנות)