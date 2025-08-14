ירושלים הייתה תחת הרושם העצום של המעמד האדיר "בהתאסף" – הכנה לימים הקדושים הבעל"ט, שהתקיים בעיר הקודש, בהשתתפות אלפי מבקשי השם: בחורים, אברכים ואף זקני תלמידי חכמים, שבאו לשמוע דברי חיזוק והתרוממות.

בין פרק לפרק במעמד הקדוש נגנו בעלי המנגנים של המפעל הקדוש "עתיקין", בראשות הרה"ח ר' בנימין נויפלד, להנחלת הנגינה הטהורה והעתיקה מבית מדרשם של צדיקי קמאי וחסידי אמת, שעבדו את השם עבודה תמה בשיר ורנן לקל חי. בכל ניגון האריך רבי בנימין להסביר את מקורו ולשבח את הנגינה הקדושה.

המעמד נערך על ידי מערכת "אסיפת גליונות", שמפרסמת מדי שבוע את הקונטרס המפורסם "אסיפת גליונות", המלא מזן אל זן תורה, יראה וחסידות, ממשפיעי עולם החסידות ומתלמידי חכמים מופלגים שבה. בנוסף, הקונטרס כולל סיפורי קודש רבים מצדיקי קמאי וחסידי אמת, שעליהם מתענגים אלפי ישראל מדי שבת בשבתו.

בחרדת קודש קיבל הקהל הגדול את פני האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, השוהה בארץ הקודש בחודשים אלו, שבא להשפיע מהודו על באי המעמד. בשיחתו האריך באמונה טהורה על יסודות דרכי החסידות, תלמידי בעש"ט הקדוש והיסודות שהנחילו לנו "סור מרע ועשה טוב". הוא התייחס גם לצורת לימוד ספרי החסידות הקדושים, והזכיר את גודל המקום שניתן אצל חסידים לנגינה קדושה, שהיא חלק בלתי נפרד מעבודת השם, וכמה הרחיקו את הנגינה מחוץ לכותלי בית המדרש.

לאחר מכן נשמע ברוב קשב הפאנל המיוחד בענייני דרכי הלימוד, בהשתתפות גדולי מרביצי התורה בעולם החסידות: הגאון רבי משה פרידמן והגאון רבי חיים ווייס, גאב"ד ביתר. הם הרחיבו על הדרך הנכונה של בירור הסוגיות, חשיבות הבדיקה בעומק הדברים, והעניקו עצות לזכירת הלימוד.

הקהל הקדוש האזין בקשב רב למכתב המיוחד ששיגר הגאון רבי משה שאול קליין, במיוחד עבור המעמד הזה, ובו הדרכות יקרות ללימוד ההוראה ולזכות להיות מהאחד שיוצא להוראה "לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא", ולכוון לאמיתת התורה. המכתב הוקרא על ידי תלמידו, האברך הרב אשר זאב הרשקוביץ, עורך הגליון המפורסם מבית מדרשא, שיו"ל מדי שבוע באסיפת גליונות, ובו ענייני הלכה שהתחדשו בבית ההוראה שבראשות הגרמ"ש.

בסיום המעמד התקיים שו"ת בענייני העבודה של ימי אלול על ידי המשפיע הגה"צ רבי מנחם ארלנגר, שהרחיב ביסודות דרכי החסידות והעבודה הפנימית, בבינה ודעת, במתיקות לשונו הנודעת. הקהל הקדוש שאב חיזוק ושמחה מהשעה הארוכה הזו עד השעות הקטנות של הלילה.

המעמד הונחה ברוב כישרון על ידי המגיד הנודע והמשפיע רבי ברוך שווארץ, שבין הדברים הוסיף הרבה דברי חיזוק ודיליה, לשמח את ציבור הנאספים.

מתוך התרוממות הרוח נפרדו הציבור לאחר המעמד, תחת רושם גדול ואוצרות עצומים שילוו אותם לזמן רב.