בעולם שבו 95% מהיקום מורכב מחומר ואנרגיה שאיננו יכולים לראות או למדוד ישירות, קבוצת מדענים בוחרת למצוא השראה דווקא באמונה | מהחלק הנגלה שבתורה או מהקבלה, חוקרי חומר אפל ואנרגיה אפלה מספרים כיצד היסודות הרוחניים שלהם אינם מתחרים במדע, אלא מזינים את הסקרנות ואת תחושת הפליאה שמניעה גילוי אמיתי (בעולם)
מהרגע שנכנסו לתוקפם ימי בין המיצרים לאחר שעברנו את המחסום של שבעה עשר בתמוז, עומדת באויר הרגשה שחייב לתקן את שאז עיוותנו * כיצד נעשה זאת? הכול תלוי במילים שלנו, שבכוחם נוכל לברוא עולמות, לבנות נפשות ולאחות את הקרע שמאז אלפי שנים עדיין לא התאחה (כוחן של מילים)
כיום, כשאנחנו יודעים מעט על העולם המופלא המתקיים בתוך תא חי אחד – אי-אפשר שלא לעמוד משתאים. הצלחנו ליצור מחשבי-על, לבנות מכונות מתוחכמות ומשוכללות, להטיס חלליות לכוכבי-לכת – אבל כל זה איננו מתקרב לרמת המורכבות והדיוק של המערכות הפועלות בתוך תא אחד. לנו לא נותר אלא לעמוד פעורי-פה מול התבונה האלוקית הבלתי-נתפסת שמאחורי הבריאה
"כיכר השבת" מגיש פרק נוסף מספרו של המקובל רבי יעקב עדס. והפעם: הקב"ה מהווה בכל רגע את הבריאה כולה, איך מיישמים זאת בעבודת השם? ● ידיעת דבר זה יש בה כח גדול לסייע לאדם להרגיש תמיד עצמו קרוב לבורא יתברך שהרי על ידי ידיעה זו וההתבוננות בה אדם רואה את יד השם יתברך והשפעתו בכל רגע בכל הסובב אותו