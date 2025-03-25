מחקר עדכני שעקב במשך חודשים אחרי מתאמנים חסרי ניסיון הראה שאין כמעט כאלו ש"לא-מגיבים" לאימוני כוח, אלא בעיקר אנשים שמתאמנים מעט מדי, אוכלים פחות מדי או נחים לא נכון | לצד זאת, מחקרים נוספים מראים שהגדלת נפח האימון, הקפדה על חלבון מספק ושינה איכותית מסוגלים להפוך גם את מי שנתקע שנים במקום למי שמגיב היטב לאימונים (בריאות)
האירוע שכל הנשים מחכות לו חוזר שוב בפעם השביעית: "רוקדות על המים" בלנארדו פלאזה בים המלח יוצא לדרך • מי תופיע ואילו חוויות מצפות לך? • סוף שבוע מעצים לגוף ולנפש בטיולים, סדנאות, הפרשת חלה, הרקדות ועוד • החופשה שלך מתחילה כאן (נופש)
אל תיקחו סיכונים. הגרון מדגדג? פנו למיטה הקרובה אליכם, כך לפי מחקר חדש. מסתבר שכמות הזמן שאנחנו מבלים במיטה משפיעה על התפתחות חולי. כך, מספר שעות שינה נמוך מגביר את הסיכון שלכם לחלות מהר יותר, ולהפך (בריאות)