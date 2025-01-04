הזמר אלעד עמדי בסינגל נוסף מפרויקט "אד יעלה" של היוצר אליהו דואק. את המילים כתב דואק על פי שיח שרפי קודש ד'-קיז', ליקוטי עצות ערך סבלנות ח'. הלחן גם הוא של דואק. עיבוד והפקה מוזיקלית: גלעד חן יחיה (סינגלים וקליפים)
הזמרים אלעד עמדי ואביחי פז גרינוולד, בסינגל שני מתוך פרויקט השירים של אליהו דואק, אברך ירושלמי שהחל להלחין שירים. מילים ולחן: אליהו דואק ע"פ סיפרי מוהר"ן / קהלת יא', ז' עם רש"י. עיבוד והפקה מוזיקלית : גלעד חן יחיה (סינגלים)
סינגל ראשון מתוך פרויקט השירים של אליהו דואק, אברך ירושלמי שהחל להלחין שירים ובהשראת ועידוד הזמר ארי גולדוואג החליט להוציא אותם לאור בביצועם של זמרים שונים. השיר הראשון "מבצר אדיר" נכתב על ידי הרב שלום מאיר ולך ואליהו דואק. הלחן של דואק. עיבוד והפקה מוזיקלית: גלעד חן יחיה כשעל הביצוע הופקד אלעד עמדי, אחיו של הזמר עידן עמדי, שחזר בתשובה (סינגלים)