היוצר מאחורי להיט הענק מתארח בסינגל חדש: "מלא טוב"

הזמר והיוצר הברסלבי האהוב, יוסף קרדונר, מתארח בפרויקט "אד יעלה" מלחניו של אליהו דואק. ההפקה המוזיקלית של גלעד חן יחיה (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יוסף קרדונר, האיש מאחורי להיט הענק "שיר המעלות", מתארח בפרויקט "אד יעלה" המבוסס על ראשי התיבות של שמו של היוצר אליהו דואק.

הלחן של דואק למילים מתוך ליקוטי מוהר"ן תנינא קיא', השתפכות הנפש צב', צז' וליקוטי תפילות (בשינוי לשון).

זהו השיר החמישי מתוך הפרויקט מלחניו של דואק.

קרדיטים:

לחן: אליהו דואק

עיבוד והפקה מוסיקלית: גלעד חן יחיה

מילים:

על ידי תפילה יכולין לבוא לכל

לכל טוב לתורה ועבודה

ולכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות

יאמין בעצמו שיש לו כח לפעול

כל דבר בתפילתו ושיחתו

ועיקר היגיעה היא בהתחלה, עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו

מלא טוב תמיד בכל רגע ועת

זכני לסדר תפילתי כראוי באמת

ותשלח לי דיבורים כשרים, דיבורי חן תחנונים

להיכל המלך יבואו דרך כל השערים

וגם אם התפילה מעורבת במחשבות מקולקלות

שבוודאי אינה ראויה לעלות

מאחר שמתגבר ומתפלל מדלותו

ה' מרחמו ומקבל תפילתו

מלא טוב תמיד בכל רגע ועת

זכני לסדר תפילתי כראוי באמת

ותשלח לי דיבורים כשרים, דיבורי חן תחנונים

להיכל המלך יבואו דרך כל השערים

