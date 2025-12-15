כיכר השבת
נתנאל נגר באלבום חנוכה מפתיע במיוחד

הזמר והיוצר נתנאל נגר באלבום חנוכה חדש - "שמונה ימים". האלבום מכיל שיר אחד מקורי והשאר שירי חנוכה מוכרים כולם בהפקה של בינה מלאכותית שתפתיע אתכם (סינגלים וקליפים)

נתנאל נגר: "נולדה לנו בת מתוקה לפני חודש וחצי, אלבום לא היה בתכנון. הרעיון לפרויקט הזה עלה לי לפני כשבועיים, ותוך שמונה ימים הפקנו הכל. לראשונה בישראל, אשכרה הפקתי לעצמי אלבום בAI. היצירה והשירה- מקורית ואנושית מהלב והגרון החמודים שלי, וההפקה של כלי הנגינה- היא מבינה מלאכותית.

כל הדרך עד היציאה של האלבום הזה - זה היה לי כל כך מוזר... אם מישהו היה אומר לי שאני אוציא אלבום - חודש וחצי אחרי שנולדה לי בת, ושהוא יצא בAI, אני- שבדר”כ נשאר עם הפסנתר, הגרון העט והדף… לא הייתי מאמין.

שיר הנושא: מילים ולחן - נתנאל נגר

אני כל הזמן בעבודה על איך להיות בעשייה, השפעה, מימוש, שאיפות, חלומות, ועם זאת- למצוא את המקום שלי, השוהה, (אפילו המשתעמם, פעם הייתה מילה כזאת…) היוצר, הנוכח, שמסתכל על הבת שלו בעיניים בלי שהפלאפון שוכב לצידה, שהולך לישון בלי “נשיקת לילה טוב” מהמסך.

אני ממש מרגיש שחנוכה הוא כזה, מזמין אותנו להביט בנרות בלי לרוץ להשתמש בהם לאיזשהו צורך תועלתי, “אלא לראותם בלבד”, מנקה לנו את העיניים מעשרות אלפי המסרים שהן רואות ביום. שיהיה חג שמח ומלא במוזיקה טובה.

אהה ואגב, את היצירה והכתיבה אני לא נותן לאף AI לא משנה כמה מתוחכם הוא יהיה… ובמקביל, אני כרגע עובד על אלבום מקורי חדש עם מפיק בשר ודם בעל בינה אנושית . אז יש למה לחכות, בעזרת ה’".

ביצוע במקור: ישי ריבו מתוך הפרויקט של עידן רייכל

