רגע לפני ראש השנה, זהו מכתב מלב כואב של אבא, אבא למחצה לשליש ולרביע | זהו מכתב של געגועים, מכתב של מחאה, מכתב של זעקה | רגע לפני ראש השנה, אולי זה הזמן להעיף מבט לכיוון השכן בבית הכנסת, זה שלא זכה להיות לצד ילדיו ולכסות את ראשם בתקיעות, לנסות להבין מה הוא עובר בימים אלו | מכתב של אבא (מגזין)
מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד - באידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מיוחד לחג הפסח לכל הבודדים - הרווקים והרווקות המבוגרים, הגרושים והגרושות ומי שחלילה שוהה בבית החולים (יהדות)
היא סיפרה שבחודשיים האחרונים היא מחללת שבת בסתר, ולא שומרת כשרות כלל, ולא מעניין אותה מכלום. "אני לא רוצה להפריע לך בחיים, עדיף שנסיים כאן, בצורה יפה, אתה כל כך אדם טוב למה לך לסבול איתי, תפתח לך את הדף החדש שלך. תן לי ללכת" (משפחה)
גירושים. יותר ויותר אנשים חווים את החוויה הזאת, אבל לא הרבה יספרו לכם עליה | בטור זה, החלטנו להכניס אתכם לאולמות הדיונים בירושלים עיר הקודש "דיתבא על מי שלח ועל מי בורות" ולגלות לציבור הקוראים איך מתנהלים גירושים כדת משה וישראל בעידן המודרני | התגרשתי השבוע, ושרדתי כדי לספר לכם (מגזין כיכר)
הכתבה על תופעת הסתרת בעיות נפשיות בשידוכים, עוררה הדים רבים ותגובות נרחבות, אחת מהן היא של בעלת תשובה שבמכתב כואב מספרת כיצד רימו אותה בשידוכים, מתי היא זיהתה את הבעיה ואיך זה השפיע על אמה | הפרק השביעי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
פסיכולוגים רבים טוענים שסיום גיל ההתבגרות בדורנו מאוחר יותר מגיל 18; האם הגיל השתנה או שהתחלנו לפנק את הצעירים ולתת להם יחס של ילדים? | וגם, מהו גיל ההתבגרות החרדי ומה ההשפעה שלו על חיי הנישואין? | הפרק השישי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
אני עוקבת באדיקות אחרי סדרת הכתבות על הגירושין שיכולים להימנע, ואני חושבת שיש לי מסר חשוב מאד שיכול לסייע ללא מעט זוגות | מכתבה של דבורה, גרושה עם ניסיון כואב | הפרק הרביעי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
טרגדיה בירושלים: גבר חרדי הצית הבוקר את גרושתו, חרדית אף היא - שנפצעה ופונתה במצב קשה לבית החולים הדסה בירושלים | לאחר מכן, הגבר המשיך בנסיעה והוא נהרג כשהתנגש בשער הברזל בחומת ההפרדה סמוך לקבר רחל (חדשות)
סבלם וכאבם של הגרושים והגרושות, מעורר את השאלה: האם היה ניתן למנוע זאת מראש, לפני החתונה?! • ניסינו לקבל מענה את אלו ש"העזו" ו"ביטלו שידוך" • האם זה בהכרח הנוסחה? ואיך מזהים בעיות? • הגירושין במגזר החרדי, כתבה תשיעית בסדרה (חרדים)