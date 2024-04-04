בתרבות השפע הקולינרי, הניסיון עם אוכל כשר כבר לא ממש קיים. אז מדוע יהודים מסורתיים מתעקשים לבלות במסעדות שאינן כשרות? | ביקורו של ג'ארד קושנר במסעדה תל‑אביבית הרים בישראל גבה, אך באמריקה מסתבר זה כבר מזמן לא סוד | הסיפור המרגש של הסנאטור ג’ו ליברמן, ההתמודדות עם כשרות ושמירת השבת, ומי הסטאז’ר שהביא את מהפכת הכשרות לקונגרס האמריקאי | "יהדות בטעם" (מגזין כיכר)
ג'ו ליברמן, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, היה הפוליטיקאי שומר המצוות שהגיע לתפקיד הבכיר ביותר בפוליטיקה האמריקנית. הוא היה מועמד הדמוקרטים לסגן נשיא ארצות הברית, ובמשך עשרות שנים סנטור בסנאט האמריקני | הוא היה שומר מצוות גאה, והוציא גם ספר על שמירת השבת | הארוחה הכשרה שהכין לו קלינטון, המחווה שערכו לו הסעודים - והציטוט מתהלים בנאום ההפסד שלו | וגם: שיחתו עם הרבי מליובאוויטש זי"ע (מגזין)
ראש האופוזיציה ויו"ר קדימה, ציפי לבני, נפגשה בכנסת עם הסנאטור היהודי ג'ו ליברמן. וזה מה שהיה ללבני להגיד לליברמן: "אני שומעת יותר ויותר שהגל ששוטף את ישראל בחודשים האחרונים הכולל חקיקה קיצונית בכנסת, הקצנה דתית המתבטאת באפליית נשים, באלימות נגד חיילי צה"ל ובפעולות מסוכנות המכונות ׳תג מחיר׳, כשם שהתקיימו גם הבוקר, פוגע בקשר שבין ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות ומקשה עליהן להגן על ישראל"