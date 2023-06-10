בתחילת חודש מאי, התרסק מטוס בג'ונגלים של אמזונס, לאחר יותר מחודש של חיפושים אותרו ארבעה ילדים חיים, שהצליחו לשרוד בעזרת אוכל שנזרק ממסוקים ולאחר שלמדו לצוד | הנשיא הקולומביאני אמר אחרי שנמצאו: "זה סיפור שייכנס להיסטוריה" (בעולם)
קופים, פרות וסוסים ברחובות, מזג אוויר קיצוני ואווירה טרופית משכרת: הרב החרדי ממונסי החליט לעזוב את הבית החמים ולנדוד אל הג'ונגלים של קוסטה ריקה, בשביל לעזור ליהודים מקומיים • פרויקט חדש ב'מגזין כיכר': מבקרים אצל שליחי חב"ד במקומות נידחים • בפרק הראשון: קוסטה ריקה (יהדות, בעולם)
טיפי דגרה בילתה את 10 שנותיה הראשונות בערבות אפריקה יחד עם הוריה, סילבי רוברט ואלן דגרה, צלמים צרפתים, שלקחו על עצמם פרוייקט מקורי במיוחד כשהחליטו להפוך את ביתם ל'מוגלי אמיתית' ולתעד אותה מתרוצצת בטבעיות עם נמרים, פילים ואריות (ויראלי)
לקראת סגירת הרשימות לבחירות לכנסת, זמר הבית של ש"ס דורש מיו"ר ש"ס אריה דרעי להיות חבר-כנסת ברשימת ש"ס בכנסת • ל'כיכר TV' הוא אומר: "אריה יודע בדיוק מה אני רוצה" • עוד במבזק: מכה לבנט: זבולון כלפה פורש, הצפון מתחמם, השלג בניו יורק, קווי הנייעס בסכנה ודרמה בג'ונגל (כיכר TV)