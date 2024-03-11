התקופה האחרונה התאפיינה בהמשך מאמצים למימוש פיגועים כנגד יעדים ישראלים ויהודים מצד גורמי הטרור השונים - רובם בהובלת איראן וחמאס. במסגרת זו סוכלו עשרות צירי פיגוע, כשלצד זאת, בחצי השנה האחרונה נרשמו מספר אירועים בולטים של תקיפות פיזיות אלימות ופעילויות טרור לצד מקרי אנטישמיות מילולית והסתה ברשתות החברתיות | אלו היעדים הבולטים (חדשות בעולם)
פעיל ג'יאהד השתלט על בית קפה "לינדט" בכיכר מרטין שבמרכז רובע העסקים בסידני ומחזיק במקום כ-15 בני ערובה. לפי דיווחי התקשורת המקומית, שלושה בני ערובה - עובד בבית הקפה ושני לקוחות הצליחו להיחלץ. ארבעה בני ערובה אולצו לתלות בחלון בית הקפה דגל שחור עם כיתוב בערבית