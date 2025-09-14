לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי מפרסם לציבור את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחו״ל מצד גורמי טרור, כי להגביר את המודעות של הציבור הישראלי לאיומי הטרור הנשקפים כלפיו במקומות שונים בעולם ונקיטת פעולות מניעה בהתאם.

יודגש כי מדובר בשיקוף עדכני של המגמות המרכזיות בפעילות גורמי הטרור בעולם והשפעתן על רמת האיום הנשקף לישראלים בחו"ל, ולא באזהרות מסע חדשות.

עם הימשכות המלחמה ובמקביל לאיום הטרור המתגבר, במל"ל מזהים מגמת החמרה והתגברות של אירועי אנטישמיות אלימים וצעדים מסלימים מצד גורמים אנטי ישראלים, זאת עד לכדי פגיעה פיזית בישראלים ויהודים בחו"ל, בין היתר לאור הנרטיב האנטי ישראלי והקמפיין התקשורתי השלילי מצד גורמים פרו פלסטינים. מגמה זו עלולה לעודד ולהניע גורמים קיצוניים לבצע פעילות טרור כנגד ישראלים/יהודים בחו״ל.

עיקרי המגמות:

איראן ממשיכה להוות מחוללת הטרור המרכזית כנגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, הן ישירות והן באמצעות שלוחיה. ברקע, מוטיבציה איראנית גוברת לאור הפגיעות הקשות שספגה במסגרת "עם כלביא" והרצון המתעצם בנקמה. במסגרת זאת, גם במהלך השנה החולפת סוכלו עשרות צירי טרור בהכוונת איראן, בהם ניסיונות פיגוע נגד נציגויות ישראליות בחו"ל, בבכירים ישראלים לשעבר וביעדים ישראלים ויהודים שונים.

חמאס, במקביל למלחמה בעזה, מרחיב את פעילותו לביסוס תשתיות ולקידום פיגועים כנגד יהודים וישראלים גם בחו"ל.

ארגוני הג'יהאד העולמי והאסלאם הרדיקלי ("המדינה האסלאמית"- דאע"ש, לצד אלקאעדה, אל-שבאב וקבוצות שונות בעולם), ממשיכים להוות איום, כשברקע קריאותיהם לפגוע ביעדים יהודים וישראלים ברחבי העולם, זאת בנוסף לאיום הנשקף מיוזמות מקומיות/מפגעים בודדים.

פעילות גורמי הג׳יהאד העולמי בולטת במדינות אפריקה (קרן אפריקה, הסהל ומדינות מרכז אפריקה), באסיה (אפגניסטן, פקיסטן, בנגלדש, חבל קשמיר בהודו ובאינדונזיה), בנוסף לרצון מתמשך לפעולה במדינות אירופה וארצות המזה״ת.

המל"ל שב ומדגיש כי על חצי האי סיני מוחלת אזהרת מסע ברמה 4 – איום גבוה, ויש להימנע מהגעה למרחב בדגש לחופי סיני.

להערכת המל"ל ה-"7 באוקטובר" (יום השנה השני ל״חרבות ברזל"), יכול גם השנה להוות נקודת ציון משמעותית עבור ארגוני הטרור (בדגש לחמאס וגורמי ג'האד עולמי). אפשר כי סביב מועד זה יגברו המאמצים למימוש פיגועים נגד יעדים ישראלים/יהודים בחו"ל, הן באמצעות פעולה מתוכננת והן באמצעות יוזמות מקומיות/מפגעים בודדים.

בשורה התחתונה, נשמרת פעלתנות ומוטיבציה גבוהים של גורמי הטרור השונים (איראן, חמאס, חזבאללה, ג'יהאד עולמי) לקדם פיגועים כנגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. ברקע, המשך הלחימה בעזה והחרפת האווירה האנטי ישראלית בחו"ל.

לפיכך, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מחדד את המלצתו לציבור הישראלי לנהוג באחריות רבה בעת הזו במסגרת נסיעותיו לחו"ל, לבדוק את סטטוס אזהרות המסע של המל"ל (טרם רכישת הכרטיסים ליעד) ולפעול בהתאם להמלצות אזהרות המסע, ולרמת הסיכון במדינה בה הוא מבקר. כפי שהומחש בשנה האחרונה, אזהרות אלו מבוססות ומשקפות פוטנציאל איום מוחשי ותקף.

- ניתן להתעדכן בכלל אזהרות המסע והמלצות לאמצעי זהירות בעת שהייה בחו"ל, באתר האינטרנט של המטה לביטחון לאומי, ובתוך כך:

א. להכיר באופן כללי את מדינת היעד אליה נוסעים: הרכב אוכלוסייה, מצב ביטחוני, משטר.

ב. להימנע מהחצנת סממנים ישראלים ויהודים.

ג. להימנע משיח בעברית במקומות ציבוריים.

ד. להימנע מהשתתפות באירועים רבי משתתפים שאינם מאובטחים.

ה. להימנע מנסיעה לאתרים מבודדים ללא נוכחות גורמי ביטחון.

ו. להצטייד מראש במספרי התקשרות עם גורמי הביטחון המקומיים.

ז. שמירה על ערנות בעת שהייה ביעד, שימת לב למתרחש סביבכם.

ח. להתרחק מהפגנות ומחאות.

ט. להימנע מלקיים שיח אודות שירות במערכות הביטחון של ישראל עם גורמים שאינם מוכרים. כמו כן, ממליצים להצניע/לחסום/להסיר תכנים המעידים על שירות במערכות הביטחון, לרבות צה"ל, מחשבונות ברשתות החברתיות.

במל"ל מבקשים לחדד את הסיכון "בפרסום/שיתוף תכנים באופן נרחב ברשתות חברתיות (פייסבוק, טלגרם, ווטסאפ, אינטסגרם, טיק טוק וכו') המעידים על שייכות/פעילות בכוחות הביטחון של ישראל (סדיר, מילואים, קבע וכו'). פרסומים אלה מגבירים את הסיכון כי הגורם שפרסם את התוכן או לחלופין מופיע בו, יסומן על ידי גורמים שונים כיעד לפגיעה. לכן , אנו ממליצים שלא להעלות לרשתות חברתיות, בשום צורה, תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, פעילות מבצעית או תכנים דומים, כמו גם מיקומים בזמן אמת. כמו כן, אנו מחדדים בפני הציבור את הסכנות במתווי שיטוי וחטיפה. נדרש לגלות ערנות כלפי פניות חדשות מצד גורמים שאינם מוכרים, בדגש על התווך הרשתי ואנשי עסקים שעיקר פעילותם בחו"ל".

כמו כן מציינים במל"ל את החשיבות הרבה של הימנעות מהגעה למדינות הבאות, זאת לאור סכנת חיים ממשית לישראלים השוהים במדינות אלו:

א. עיראק – כולל החבל הכורדי (הגעה אסורה על פי חוק)

ב. תימן (הגעה אסורה על פי חוק)

ג. איראן (הגעה אסורה על פי חוק)

ד. סוריה (הגעה אסורה על פי חוק)

ה. לבנון (הגעה אסורה על פי חוק)

ו. ערב הסעודית (הגעה מוגבלת על פי החוק)

ז. בנגלדש

ח. סומליה

ט. פקיסטן

י. אפגניסטן

יא. לוב

יב. אלג'יריה

יג. ירדן

יד. מצרים – כולל חצי האי סיני

טו. טורקיה