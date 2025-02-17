אחרי הקרע בבחירות - שילוב ידיים בין גור למקלב | סגני הערים מהמפלגות החרדיות התעמתו באילת עם עמיתיהם החילונים | המחסן הסודי של הסיקריקים נחשף בפשיטה משטרתית על מאה שערים | בני ברק - עיר התורה, החסידות... הירי והרימונים | האדמו"ר מסאטמר מסעיר את ארה"ב: מה עומד מאחורי העימות עם ויז'ניץ ווילאמסבורג? (מעייריב)
מפגש מנהלי המוסדות מהפלג באוהל מתחת ביתו של המנהיג, התגובה של הגר"מ שטרנבוך לחסיד שבירך עליו בשם ומלכות, הקרב על מצילי אש בארה"ב, ההצהרה הפומבית של הגר"א עמרמי והקנאים שהצטרפו לסטודנטים האנטישמים (מעייריב)