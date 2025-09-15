ראש העיר הודיע: עונש חמור למורה שהסית נגד ישראל בשיעור בכיתה

מורה בבית ספר יסודי בבואנוס איירס בירת ארגנטינה עורר סערה לאחר שפרסם בחשבון שלו ברשת החברתית X סרטון שבו נראה מניף דגל אש"ף בכיתה.

הוא הניף את הדגל במסגרת "יום המורה" ואף ביקש מהתלמידים שימחאו כפיים. הוא הסביר שעשה זאת מתוך "כבוד למורי עזה, לילדים שנרצחו על ידי הצבא הישראלי ולהתנגדות הפלסטינית".

כאמור הדבר עורר סערה במדינה הדרום אמריקנית וארגונים יהודיים גינו בחריפות את התקרית החמורה, תוך שמציינים כי מדובר אף בעבירה על החוק הארגנטינאי, שאוסר החדרת מסרים פוליטיים בכיתות לימוד.

באתר JTA דווח כי ראש עיריית בואנוס איירס הגיש בעקבות התקרית בקשה להעניש את המורה ופתחה בהליכים משמעתיים נגדו.

ראש העיר מסר כי האירוע בבית הספר הוא "חמור מאוד" והוסיף כי המורה האחראי "ייענש". הוא ציין כי לא יאפשר שימוש בכיתת לימוד לשם הפצת אידיאולוגיה פוליטית.

יצויין כי לאורך המלחמה ארגטינה התייצבה לצד ישראל בזירה המדינית. נשיא המדינה חבייר מיליי, שנחשב לאוהד ישראל מובהק, אף ביקר בישראל ערב התקיפה באיראן.

נשיא ארגטינה נחשב גם למעריץ של הרבי מליובאוויטש. הוא ביקר לא אחת בציונו שבניו יורק, ואף סיפר בהזדמנויות רבות בריאיונות ובנאומים לתקשורת על מה "שלמד מדמותו של הרבי". בלשכתו אף תלויה תמונה של הרבי.

בביקורו בישראל, ערב המתקפה באיראן, הביא לנתניהו ציור שבו נראה ראש הממשלה עובר לפני הרבי במעמד "חלוקת הדולרים" המפורסם, שבו חילק הרבי מידי יום ראשון דולרים להמוני יהודים.

נתניהו קיבל אז את הציור בהתרגשות והזכיר את פגישתו עם הרבי לפני עשרות שנים, כאשר היה לפני כניסתו לפוליטיקה, וסיפר על הברכה הידועה שבירך אותו בכך שיתמודד עם 119 חברי כנסת אך לא יירתע.

"בפעם ראשונה שבאתי לראות את הרבי -ארבע שנים לפני שהתמונה הזו צולמה- הוא אמר לי, "אתה יודע, אתה הולך לאו"ם, אתה הולך לבית של שקרים, בית של חושך, תדליק נר בודד, אנשים יראו את האור הזה, את האמת מרחוק", סיפר נתניהו לנשיא ארגנטינה.

ראש הממשלה הוסיף: "הוא רצה שאשאר באו"ם, אמרתי אני חוזר, אמר לי אתה תחזור ותצטרך להאבק עם ה-119, חברי כנסת האחרים (יש לנו 120 חברי כנסת) הוא אפילו לא נתן לי אחד. חשבתי שהוא מגזים, אבל הוא צדק. אך הוא אמר, אל תתייאשו, כי אלוהים עמכם, ואתם צריכים לנצח. זה מוקלט, זה מה שהוא אמר כאן. אז זה מאוד יקר לי. תודה".

מיליי הגיב ואמר לנתניהו: "אם תראה הנאום שלי באו"ם יש בו הרבה מהרבי". נתניהו: "בטח, הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, כל כך בהיר, נבואי ממש, אדם מדהים".

למחרת, בנאום במליאת הכנסת בנוכחות נשיא ארגנטינה, אמר ראש הממשלה בין היתר: "אתה חתן פרס בראשית בזכות אהבת ישראל. התרשמתי עמוקות מתמונת הרבי מלובביץ' שתלויה בסלון, מהחנוכייה ומכובעי הניצחון המוחלט. הביקור שלך בישראל תורם להשגת ניצחון זה. חבר אמיתי, חבר נאמן, אני מברך אותך ואת הפמליה שאיתך. יחד נשיג דברים עצומים לטובת ארגנטינה וישראל. יחד נצעד קדימה לעוד שנים של ידידות אמיצה, איתנה ומתמשכת".