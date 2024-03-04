מעמד רב רושם נערך השבוע במעונו של האדמו"ר מתולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לציון סיום חלק ג' במשנה ברורה ותחילת חלק ד' במסגרת "דף היומי בהלכה" של דרשו | הגה"צ רבי שמעון גלאי ונשיא דרשו הרב דוד הופשטטר נשאו דברי חיזוק | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל המצב בישראל, נערך מסע רבנים ביוזמת 'דרשו' לתפילות בקברי צדיקים בוינה ובפרשבורג, לרגל הכינוס בוצע מחדש השיר "בעד עמך" שהולחן במקור ע"י נשיא דרשו ר' דוד הופשטטר וזכה לעיבוד מחודש ומילים שנכתבו במיוחד למצב. את השיר מבצעים הזמר מוטי ויזל וילד הפלא מנחם פיין. עיבוד: שמוליק וינרייך (סינגלים וקליפים)
קבלו בבכורה קטע מיוחד ומרגש מתוך פרויקט הענק של דרשו עם הזמר והיוצר נפתלי קמפה, המונגש לילדים לרגל 90 שנה לפטירתו של החפץ חיים זצ"ל. מדובר ביחידת תוכן שתוקרן לעשרות אלפי ילדים בארץ ובעולם. לחן: הרב דוד הופשטטר, עיבוד: משה לאופר (סינגלים וקליפים)