הלהיט הנוכחי "בניין עדי עד", מביא לגבהים את יכולותיו הווקאליות של סיטבון. הוא גייס את אנשי המקצוע המעולים ביותר בשוק, יעקב מנשה – כוכב עולה בתחום ההלחנה ואת יובל סטופל, מעבד מוכשר שמלווה את מיזמי המוסיקה היהודית הגדולים בעולם. "חיפשתי זמן רב שיר שקט ומרגש", מספר דוד
לרגל ימי העומר, מציג הזמר ישראל ביטון סינגל חדש בשם "אוי טאטע" מתוך אלבום הבכורה. הוא מארח את הזמר דוד סיטבון ויחד הם יוצרים דואט מרהיב המחבר מזרח עם מערב. בסינגל שולבו קולות רקע, כולם וואקליים. את הסינגל יצר התמלילן והמלחין דוד זיגמן. האזינו לדואט הוואקלי
דוד סיטבון שנעצר על-ידי השב"כ מציג בימים אלה שיר חדש שצפוי להיות להיט החתונות הבא. דוד סיטבון שר ומדבר על המהפך שהתחולל בחייו, בשל המעצר. המפיק שלום טויטו מחברת S.D.T הפקות המייצגת את סיטבון מסר כי כבר בימים אלו הם עובדים על סינגל שני בדרך לאלבום בכורה שיראה אור לקראת הקיץ
אחרי שבועיים קשים מנשוא במעצר של השב"כ, ויומיים אחרי שיצא לחופשי, דוד סיטבון מדבר ● האיש שכל קשר בינו לבין פעילות חבלנית הזוי ובלתי נתפס, נאלץ להתמודד עם שיטות החקירה המפורסמות של השב"כ ועמד בהם בגבורה ● בראיון מיוחד, דוד סיטבון מדבר לראשונה על הכל. צפו בוידאו (בכיכר)
שבועיים אחרי שנעצר בחשד לסיוע לפעיל הימין חיים פרלמן, בית-משפט השלום בפתח-תקווה הורה בצהריים לשחרר את דוד סיטבון - למעצר בית במשך 9 ימים. הוא שוחרר בעקבות כספית ובתנאים מגבילים. בביתו שברמת שלמה, שוהים כעת בני משפחתו וידידיו, המכינים עבורו מסיבת הפתעה חגיגית (חדשות, בארץ)
מיכאל סיטבון, אחיו של הזמר החרדי דוד סיטבון שנעצר בתחילת השבוע, נעצר אמש בעת ששהה בבית חמותו. בצהריים נעצרו גם הוריו של דוד, בעת שנחתו בנתב"ג. רגע לפני שנעצר, אמר מיכאל ל"כיכר השבת" כי מדובר ברדיפה. "אחי אמר לי היום שהכל בסדר" (חדשות)
יונתן ברוך, גיסו של הזמר החרדי דוד סיטבון שנעצר השבוע על-ידי השב"כ - בחשד לפעילות נגד ערבים, תוקף בחריפות את התנהלות השב"כ שלא מאפשר לעצור לפגוש עורך-דין. "גם רוצחים שפלים, עם דם על הידיים, קיבלו היתר לראות עורך-דין", הוא אומר בראיון ל"כיכר השבת". והוא גם מתייחס לחשדות (בארץ)
בתחילת השבוע עצר השב"כ את הזמר החרדי, דוד סיטבון, בחשד למעורבות במקרי הרצח של חיים פרלמן. אתמול, עלה אחיו יוסי על גג של בניין בן 12 קומות ואיים להתאבד, אם לא יותר לאחיו לראות עורך דין. אחרי משא ומתן, הוא הורד ונעצר במקום. "השב"כ מושחת" (חדשות)