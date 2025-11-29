כיכר השבת

דוד סיטבון בסינגל שנכתב בימי המלחמה: "להתבונן נכון"

הזמר דוד סיטבון בסינגל חדש - "להתבונן נכון". הלחן והמילים של היוצר שלומי אזריאל ואילו ההפקה המוזיקלית של שרוליק מנדלסון (סינגלים וקליפים)

הזמר דוד סיטבון, מציין 15 שנות יצירה והופעות בארץ ובעולם. במהלך המלחמה האחרונה הופיע דוד בעשרות בסיסי צה״ל ברחבי הארץ, עם מאות הופעות בהתנדבות מלאה לחיילים, רגעים של חיזוק, אור ונשימה בתוך התקופה הכי קשה.

כעת הוא משיק את "להתבונן נכון" - סינגל שנכתב מתוך תחושת חוסר מוצא וכאב עמוק של אדם שלא רואה עתיד ברור. תחושה שכלל עם ישראל הכיר בשנתיים האחרונות של מלחמה, שבר וחוסר וודאות.

אבל בתוך כל זה מגיע מסר חד וברור:

לכל אדם יש חלון אישי, נקודת אור פנימית שדרכה הוא יכול לבחור לראות את הטוב.

גם כשחשוך, גם כשהלב כבד - תמיד נשאר פתח קטן שבוחר חיים, שבוחר תקווה.

דוד סיטבון מאחד בין הסיפור האישי לסיפור הלאומי, ויוצר יצירה שמבקשת מאיתנו לעצור, להתבונן… ולגלות את האור שלא נכבה.

קרדיטים:

מילים ולחן: שלומי אזריאל

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרוליק מנדלסון

1
מהמםם אשריך צדיק
איציק

