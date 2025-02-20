דרמה תחבורתית שהחלה ביום חמישי האחרון בניו יורק, הגיעה הלילה לסיומה בשיחת נימוסין ובקשת סליחה מפתיעה בבית הרבי • שיירת האדמו"ר מסקווירא, שהיה בדרכו חזרה מחודש מנוחה בקליפורניה, עוכבה בכביש המהיר על ידי שוטר מקומי שנתן לא פחות מ-9 דוחות על נהג הרבי • החסידים ההמומים נאלצו לשנות את התוכניות, אך העסקנים נכנסו לעובי הקורה והביאו למהפך • וגם: הרועה הנאמן נותר שקוע בתורה ולא הבחין במתרחש • כל הפרטים (חסידים)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' רצינו לבדוק ולברר את הפרסום אודות ההחמרה בנהלי המשטרה | בשיחה עם ניצב משנה עמיר ג'יבלי ראש ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה הוא מציג את הנתונים הקשים שגרמו לשינוי | עידכון על הורדת סף המהירות וביטול האזהרות (תנועה)