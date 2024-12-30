בעוד שדחיינות נתפסת לרוב כהרגל מגונה שיש למגר בכל מחיר, מחקרים חדשים חושפים כי ההשהיה הכרונית עשויה להסתיר יתרונות קוגניטיביים מרשימים | מחשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה" ועד לסובלנות גבוהה לתסכול - מסתבר שהאנשים שתמיד מאחרים מחזיקים בסט כישורים שעשוי להעניק להם יתרון דווקא בעולם המודרני (פסיכולוגיה)
הכירו את סרבני האחריות, זן ייחודי של אנשים שהפכו את הדחיינות לצורת אמנות. המנטרה שלהם?- "למה לעשות היום מה שאפשר לעשות מחר, או מחרתיים, או אולי לעולם לא?" בעולם הגחמני שלהם, מועדים הם הצעות בלבד, ופרודוקטיביות היא מושג זר. • כך תלמדו להתמודד עם הדחף לדחות משימות (אימון אישי).
אמנים, מעצבים, פרסומאים, כותבים ויוצרים. ההשראה שלכם לא "זורמת" עם לוחות זמנים? מתקשים לסיים משימות? קשה לכם להניע את עצמכם לעשייה פרודוקטיבית? מרגישים שדרישות הלקוח פוגעות בחופש האמנותי שלכם? לא מבינים למה זה קורה לכם שוב ושוב? זה מה שתעשו | עו"ס חיים דיין בטור מיוחד (דעות)