לאחר הפיגוע הקשה סמוך לכפר תל, בפיקוד מרכז הוציאו מסמך חידוד נהלי תיאום טיולים ביו״ש | על פי מסמך ההנחיות החדש, ״כניסה לשטחי B וA ללא תיאום ומעטפת בטחונית מסכנת חיים, ומי שעושה זאת ללא אישור נדרש - נושא באחריות״ (צבא)
שלושה הרוגים בפיגוע ירי בשומרון | נתיבי איילון מלאו בשלטי פרסום ענקיים על הטבת אלעל למילואמניקים, אך מה קורה בפועל? | הפנייה של הרב הראשי לסוריה למנהיג המורדים | הלוחם מעזה שנמלט מברזיל | שרת התחבורה מירי רגב מבהירה מה יקרה עם הפקקים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
באחרונה, התרבו מקרי התקיפה של אברכים בכפרים הערבים הסובבים את מודיעין-עילית. צוות "כיכר השבת" הגיע לדיר-קדיס לדבר עם התושבים שנותרו חסרי-תעסוקה. "אני לא רוצה לחשוב על היום בו נרעב ללחם. נוציא התסכול על השכנים. בואו, שתו קפה ותקבלו תיקונים במחירי רצפה", אומר אחד התושבים (בארץ)