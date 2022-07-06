תושבים חסידים ממודיעין עילית טוענים כי אינם מקבלים טופס 4 לדירתם בעקבות סירובם לוותר על כספים שהעבירו לעירייה לטובת שטח פיתוח • העירייה: "ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות במתחם הינו באחריות היזם בלבד" (חרדים)
הוועדה המקומית בעיריית ירושלים אישרה להפקדה תוכנית גדולה לפינוי בינוי ובניית 560 יחידות דיור לציבור החרדי בשכונת נוה יעקב. יו"ר הוועדה אליעזר ראוכברגר: "מדובר בפרוייקט חשוב שיגדיל את היצע הדירות לציבור החרדי המשווע לפתרונות דיור" (נדל"ן)
לאחר ההבטחות שניתנו ל'כיכר השבת' לפני כחודש וחצי כי האכלוס באחיסמך יתבצע במהלך בין הזמנים, אמש (רביעי) סיירו במקום שרת השיכון יפעת שאשא ביטון וח"כ אורי מקלב והתחייבו מול המצלמות כי טופס ארבע יימסר לתושבים עד סוף בין הזמנים (חרדים)
בתביעה שהוגשה לפני כשש שנים ביקשה האם להצהיר שהיא בעלת חצי מהזכויות בדירות בהן גרים שניים מילדיה אותן ירשו מאביהם. השופטת קבעה שאמנם במקור הדירות היו שייכות גם לה אך שתיקתה במשך השנים הצביעה על "השלמה והסכמה" (משפט)