בקרוב בישראל? חברה סינית הפתיעה את העובדים עם דירות חינם

חברה סינית הציגה אסטרטגיה חדשנית לשימור עובדים – הענקת דירות משופצות לחלוטין לעובדים שמסיימים חמש שנות שירות, כך דיווח העיתון South China Morning Post.

החברה, Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd. הממוקמת בעיר ונג'ו, מתמחה בייצור מוצרים לתעשיית הרכב. המהלך יוצא הדופן נועד למשוך ולשמר כוח אדם מיומן.

החברה חשפה לאחרונה את התוכנית לחלוקת 18 דירות כאמצעי תמריץ, שיחולקו על פני שלוש שנים, כאשר חמש דירות כבר הוקצו בשנת 2025. הדירות ממוקמות במרחק חמישה קילומטרים ממשרדי החברה, והן בשטח של 100–150 מ"ר כל אחת.

לחברה, שדיווחה בשנה שעברה על תפוקה כוללת בשווי 490 מיליון יואן (כ‑230 מיליון שקל), מעל 450 עובדים. מנהל החברה, וואנג ג'ייאיואן, הסביר את הרקע למהלך, וציין כי ההחלטה נבעה מהאוכלוסייה הגדולה של עובדים מהגרים בעיר ונג'ו.

לדבריו, "השנה חילקנו חמש דירות. בשנה הבאה אנו מתכננים להקצות שמונה נוספות, עם סך הכל 18 דירות במשך שלוש שנים. המטרה שלנו פשוטה: למשוך כשרונות יוצאי דופן ולשמר את צוות הניהול המרכזי שלנו."

כדי ליהנות מהתוכנית, העובדים נדרשים לחתום על חוזה מגורים, לעבור לדירה לאחר שהחברה משלימה את השיפוצים, והבעלות תועבר אליהם לאחר חמש שנות שירות נוספות. בנוסף, העובדים נדרשים להישאר בחברה חמש שנים נוספות, ולפרוע את עלויות השיפוץ.