במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי נדבורנה התקיים מעמד כבוד התורה למצטייני ישיבת 'מאמר מרדכי' נדבורנה שנבחנו על כל מסכת גיטין | האדמו"ר מנדבורנה פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, וכן אורחי הכבוד ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, והאדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב | צפו בגלריה (ישיבות)
האדמו"ר מדיז'יקוב ויז'ניץ בהדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו בבני ברק בהשתתפות חסידי ואוהדי החסידות | האדמו"ר חבש את הקאלפיק לכבוד המעמד | ובסיום ערך שולחן לחיים והרחיב במעלת קדושת ימי החנוכה המאירים (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב משמחת נשואי נכדת האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל בת לבנו הרה"צ רבי יעקב לייפער ראש ישיבות פיטסבורג וחתן האדמו"ר מדז'יקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ מרדכי סופר בן הגה"צ אב"ד ערלוי ב"ב וחתן האדמו"ר מסטריקוב (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ עודכן על התאונה המחרידה הבוקר (חמישי) בה נהרג אברך חסידי כבן 40, כשהוא לבוש בבגדי שבת בשעה ששב עם ילדיו משמחת רבו, ונאנח בבכי מר תוך שהוא מורה לדאוג למשפחה. האדמו"ר מדז'יקוב שוהה בביתו ודואג לטיפול במשפחה • נמשך הטיפול בארבעת הילדים שנפצעו בתאונה (חרדים)
בשעות אחר-הצהריים אתמול הוכתר רבה של קהילת ויז'ניץ ברחובות, הרה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א, לאדמו"ר מדז'יקוב. לאחר מעמד ההכתרה, מאות חסידי ואוהדי בית דז'יקוב הגישו לאדמו"ר קוויטלאך. לאחר שקיבל את כל הקהל, התפלל האדמו"רתפילת 'מעריב'. לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו מיוחד מברכת "ספירת העומר" על-ידי האדמו"ר אמש לאחר ההכתרה