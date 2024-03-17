בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה להשיב במלואם את כספי הקנסות שהועברו על ידי שני נאשמים מאירועי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר 2021 | ההחלטה נתפסת כניצחון בקרב גורמים המזוהים עם טראמפ, שביקרו בעבר שופטים פדרליים על עיכוב או חסימת מהלכים של הנשיא (בעולם)
בית המשפט העליון של מדינת קולורדו קבע הלילה כי נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ פסול מלהתמודד שוב לתפקיד הנשיא בעקבות פרשיית ההסתערות על הקפיטול ו"סעיף ההמרדה" בחוקה האמריקאית | כל הפרטים על הפסק הדרמטי והמשמעויות מאחוריו (בעולם)
דונלד טראמפ יתייצב בבית המשפט ברביעי במרץ בשנה הבאה לתחילת משפטו בתיק הפדראלי על "ניסיון הטיית הבחירות" ואירועי ההסתערות על הקפיטול בהם נהרג שוטר | עורכי דינו של טראמפ שביקשו תאריך מאוחר הרבה יותר נדחו על ידי בית המשפט (בעולם)