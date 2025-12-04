כיכר השבת
בית המשפט הורה להחזיר את הכסף לנאשמים שהסתערו על הקפיטול 

בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה להשיב במלואם את כספי הקנסות שהועברו על ידי שני נאשמים מאירועי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר 2021 | ההחלטה נתפסת כניצחון בקרב גורמים המזוהים עם טראמפ, שביקרו בעבר שופטים פדרליים על עיכוב או חסימת מהלכים של הנשיא (בעולם)

ההסתערות על הקפיטול (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בית משפט פדרלי ב הורה להשיב במלואם את כספי הקנסות והתשלומים שהועברו על ידי שני נאשמים מאירועי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר 2021, לאחר שאלו קיבלו חנינה מהנשיא .

ההחלטה, שניתנה על ידי השופט ג׳יימס בוסברג, מהווה שינוי לעומת פסיקה קודמת שלו מלפני חודשים אחדים, שבה דחה את בקשתם להשבה.

שני הנאשמים, סינתיה בלנגר ובעלה כריסטופר, הורשעו בעבירות קלות הקשורות לאירועי הקפיטול, ונדרשו לשלם מאות דולרים כפיצויים. בזמן שהגישו ערעור על הרשעתם, טראמפ נכנס לכהונה השנייה - והעניק חנינה כוללת לכ־1,500 מעורבים ב־6 בינואר.

בעקבות החנינה, הערעור שלהם הפך ללא רלוונטי, וההרשעות נמחקו כליל על ידי בית המשפט הפדרלי לערעורים. בוסברג הסביר כי בעוד שחנינה לבדה אינה מזכה בהחזר כספים, ביטול ההרשעה מבטל לחלוטין את פסק הדין המקורי - ולכן מאפשר להשיב את כל מה שנגבה כתוצאה ממנו. לדבריו, אם בית המשפט מוסמך להטיל קנסות, הוא רשאי גם להורות על ביטולם.

ההחלטה נתפסת כניצחון בקרב גורמים המזוהים עם טראמפ, שביקרו בעבר שופטים פדרליים על עיכוב או חסימת מהלכים של הנשיא. מנגד, חברי קונגרס דמוקרטים ביקרו השנה את החנינות, וטענו כי הן פוטרות את מעורבי האירועים מאחריות לנזקים שנגרמו לקפיטול, בשווי מיליארדי דולרים.

