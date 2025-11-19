אשת רב שהלך לעולמו טענה שהוא הלווה לגמילות חסדים כ-160 אלף שקל למטרות צדקה, ודרשה לקבל אותם בחזרה. מקבל הכספים טען כי כלל לא דובר על הלוואה, אלא על תרומה. בית המשפט דחה את גרסתו, קבע כי התרשל בשמירה על הכסף, וחייב אותו להחזירו.
לאחר שרכב פגע בחלון הראווה של חנות בגדים, קיבלה הבעלים פיצויים מחברת הביטוח שלה וגם מחברת הביטוח של הרכב הפוגע. לאחרונה, בימ"ש השלום בתל אביב דחה את עמדת הפניקס וקבע שלא מדובר בפיצוי כפול, אולם קיבל חלקית את תביעתה.
בסיכום מיוחד שהושג בין משרד הבריאות לקופות החולים, הוחלט כי מבוטחים שרכשו תרופות וטכנולוגיות שנכללו בסל שירות הבריאות לשנת 2011, בתקופה שבין 1/1/11 ועד 23/1/11, יוכלו לפנות לקופות החולים בהן הם מבוטחים, על מנת לבחון קבלת החזר בגין תרופות וטכנולוגיות אלה וזאת בהתאם לכללי הקופה (בריאות)