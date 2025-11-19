אחרי תקופה סוערת של אי-ודאות, מכתבים משפטיים ועתירה קשה שהוגשה לבית המשפט העליון על ידי תושבי ירושלים, ביניהם חרדים רבים משכונות כמו קרית יובל, הושג הישג דרמטי וחסר תקדים: הרשויות נאלצו לבצע פריסה מחודשת של העלאת הארנונה לדירות חדשות – וביקשו מבית המשפט למחוק את העתירה נגדם.

ההסכמה אליה הגיעו המדינה והעירייה מגלמת החזר כספי ענק מקופת העירייה לתושבים, בהיקף כולל שמוערך בכעשרות מיליוני שקלים לשנה הקרובה.

המהלך החד והצורם נבלם

ברקע הדברים עמדה החלטת שר הפנים ושר האוצר מלפני כשנה, שאישרה לירושלים "אישור חריג" להעלות את תעריפי הארנונה לשנת 2025 בבניינים שאוכלסו אחרי שנת 2020. ההחלטה עוררה גל של זעם ציבורי ועתירה לבג"ץ, בטענה שמדובר בצעד חד וצורם שיטיל את נטל תשלומי העירייה על גבם של רוכשי דירות חדשות – במיוחד בשכונות המוחלשות – אשר נדרשו לשלם אלפי שקלים נוספים בשנה.

על פי הודעה שהוגשה היום (ד') לבית המשפט העליון, ולאחר בחינה מחודשת של הנתונים, הוחלט לדחות את העלייה הדרמטית בארנונה בשיעור של 140%. המתווה החדש קובע כי התעריף החדש ייפרס על פני שנתיים עד חמש שנים, בהתאם לאזור הארנונה שבו מצויה הדירה.

חישוב מחדש והחזרים מיידיים

העירייה תידרש כעת לעדכן את חיובי הארנונה בתוך 45 יום, ולבצע חישוב מחדש לכל דירה. על פי נוסח ההודעה שהוגשה, היכן שייווצרו יתרות זכות – הן יוחזרו לתושבים או יקוזזו מהחיובים הבאים. ההערכה היא כי סכומי ההחזר ינועו בין מאות לאלפי שקלים לדירה.

המהלך מאפשר לעירייה לשמר את האישור להעלאה החריגה לה היא זקוקה לצורך חיזוק הכנסותיה, אך ללא הטלטלה הפוליטית והציבורית הכרוכה בהעלאה חדה ומידית. עבור העותרים, מדובר בניצחון משפטי וציבורי מובהק, שכן ההתייקרות המיידית בוטלה, והם צפויים לקבל החזר כספי משמעותי.

נותר לראות האם בית המשפט יאשר את ההסכמה וייתן לה תוקף של פסק דין מחייב.

ד"ר מתן גוטמן ועו"ד פרידמן, המייצגים את התושבים הגיבו לכתבה שפורסמה על הנושא באתר 'דה מרקר': "מדובר בבשורה גדולה לכ-13,000 תושבים. כבר בתחילת הדרך הבהרנו כי צו הארנונה השערורייתי של העירייה לא יעמוד במבחן הבג"ץ, ואכן גורמי המקצוע הבינו את התקלה החמורה שגרמה לעלייה מיידית של עשרות אחוזים לאלפי תושבים."

יאיר בן הרוש ועו"ד נתן נפי, נציגי העותרים אמרו ל'דה מרקר': "מדובר בהישג גדול לכמעט 15 אלף תושבי העיר. הצלחנו לחסוך אלפי שקלים בממוצע למשפחה מסכום העלייה הכולל של 50 מיליון שקל שהעירייה דרשה. המלאכה לא תמה, אבל זה צעד חשוב במאבקנו הצודק."

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה לכתבה: "העדכון האחרון באזורי חיוב הארנונה בוצע לאחר למעלה משלושה עשורים בהם לא נערך כל שינוי, והוא נועד לתקן עיוות היסטורי בין תעריפי הארנונה לבין ההשקעה העירונית בשכונות שהתחדשו ושודרגו משמעותית לאורך השנים. בדיאלוג שנערך במסגרת ההליך המשפטי בבג"צ שהגישו התושבים, הוסכם לפרוס את יישום העדכון על פני מספר שנים, בהתאם לאזורי החיוב השונים. בהתאם לכך, תושבים ששילמו ארנונה בשנת 2025 לפי התעריף החדש, יזכו לקיזוז הפער בתשלום הארנונה לשנת 2026 או להחזר כספי, בהתאם לחישוב המחודש. הפריסה המדורגת מאפשרת מצד אחד לשמור על מדיניות עדכון אזורי החיוב, החיונית להמשך פיתוח התשתיות והשירותים בעיר, ומצד שני לבצע את ההתאמה באופן מאוזן והדרגתי לטובת התושבים. ההחלטה הוגשה לבית המשפט על ידי המדינה, ועל דעת עיריית ירושלים. עיריית ירושלים תמשיך לפעול באחריות — הן לשמירה על חוסנה הכלכלי של העיר והן מתוך רגישות וקשב לתושביה".