המוני מפגיני הפלג הירושלמי שיתקו את התנועה כשעתיים בעקבות סדרת המעצרים נגד תלמידי הישיבות, בזכות תרגיל הטעייה שהפתיע את המשטרה | יו"ר ועדת הכספים תקף את הצביעות של תוקפי המפגינים: "לא היו מעיזים לנהוג כך כלפי מפגינים מהשמאל שמשבשים את שגרת חיינו" (אקטואלי חרדי)
הפלאפון מצלצל ועל הקו נציג שמודיע לכם שזכיתם להשתתף בהגרלות על מאות אלפי שקלים • איצ'לה דז'אלובסקי מסביר מה הסיכוי שלכם לזכות והאם יש דרך להתנתק? • עם דיבורים על אמונה ואמירות של "בעזרת השום וברוך השם" כך עובדת הטעיה שפגעה בציבור החרדי • צפו (הכלכלית)
ביום שלישי בבוקר, התקבלה ההחלטה לצאת למבצע "עמוד ענן" על ידי פורם שרי "התשיעייה". הקבינט המדיני-בטחוני לא כונס לפני המבצע אלא רק שעות לאחר פתיחתו בכדי לאשר בדיעבד את מטרות המבצע. כך התבצע מהלך ההונאה שהרדים את ראשי החמאס