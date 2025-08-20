ההפגנות המשולבות של הפלג הירושלמי, במספר צמתי תנועה מרכזיים בלב הארץ - עוררו סערה הערב (רביעי) בקרב חלקים מהציבור. פוליטיקאים מהאופוזיציה מיהרו לתקוף את המפגינים ולקרוא להם להתגייס.

יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי לעומת זאת הפנה את הטענות כלפי "הפגנות השמאל" כלשונו. הוא כתב ברשת X: "שנאת החרדים שמפמפמים הפוליטיקאים מהשמאל, משיגה את מטרתה. אנשים מרשים לעצמם לצאת מהרכבים ולהכות מפגינים חרדים שחוסמים את הכביש. ‏הם לא היו מעזים לנהוג באופן הזה כלפי מפגינים מהשמאל שמשבשים את שגרת חיינו חדשות לבקרים. ‏מצופה מהמשטרה שתמצה את הדין עם התוקפים ותעצור את הטירוף״.

במהלך ההפגנות, שפרצו בסביבות השעה 6:00 בערב, נרשמו עימותים אלימים וסוערים בין נהגים ובין מפגינים, לאור פקקי הענק שנגרמו כתוצאה מההפגנות. בחלק מהמקומות נהגים יצאו מהרכבים והחלו להתעמת עם המפגינים.

היה שלב שבו נהג רכב באחד ממוקדי ההפגנה ניסה לדרוס מפגינים. חלק מהמפגינים מיהרו לעלות על הרכב, ואחד מהם נותר על הגג - גם כאשר הנהג המשיך בנסיעה.