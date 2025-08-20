כיכר השבת
סערה בעקבות הפגנות הענק

תרגיל ההטעייה של הפלג הירושלמי לפני שיתוק הצמתים - והצביעות של התוקפים: "לא היו מעיזים"

המוני מפגיני הפלג הירושלמי שיתקו את התנועה כשעתיים בעקבות סדרת המעצרים נגד תלמידי הישיבות, בזכות תרגיל הטעייה שהפתיע את המשטרה | יו"ר ועדת הכספים תקף את הצביעות של תוקפי המפגינים: "לא היו מעיזים לנהוג כך כלפי מפגינים מהשמאל שמשבשים את שגרת חיינו" (אקטואלי חרדי)

1תגובות
(צילום: Gili Yaari /Flash90)

ההפגנות המשולבות של , במספר צמתי תנועה מרכזיים בלב הארץ - עוררו סערה הערב (רביעי) בקרב חלקים מהציבור. פוליטיקאים מהאופוזיציה מיהרו לתקוף את המפגינים ולקרוא להם להתגייס.

יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי לעומת זאת הפנה את הטענות כלפי "הפגנות השמאל" כלשונו. הוא כתב ברשת X: "שנאת החרדים שמפמפמים הפוליטיקאים מהשמאל, משיגה את מטרתה. אנשים מרשים לעצמם לצאת מהרכבים ולהכות מפגינים חרדים שחוסמים את הכביש. ‏הם לא היו מעזים לנהוג באופן הזה כלפי מפגינים מהשמאל שמשבשים את שגרת חיינו חדשות לבקרים. ‏מצופה מהמשטרה שתמצה את הדין עם התוקפים ותעצור את הטירוף״.

במהלך ההפגנות, שפרצו בסביבות השעה 6:00 בערב, נרשמו עימותים אלימים וסוערים בין נהגים ובין מפגינים, לאור פקקי הענק שנגרמו כתוצאה מההפגנות. בחלק מהמקומות נהגים יצאו מהרכבים והחלו להתעמת עם המפגינים.

היה שלב שבו נהג רכב באחד ממוקדי ההפגנה ניסה לדרוס מפגינים. חלק מהמפגינים מיהרו לעלות על הרכב, ואחד מהם נותר על הגג - גם כאשר הנהג המשיך בנסיעה.

(צילום: Gili Yaari /Flash90)

ההפגנות כאמור נמשכו כשעתיים. הן התקיימו במקביל בשלושה צמתים בכביש 2, כביש 4, וכביש 6 - לא רחוק מכלא 10 בו שוהים העצורים, שנעצרו בידי המשטרה הצבאית לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

המשטרה ניסתה לפזר את ההפגנות אולם לא בהצלחה מרובה. המפגינים הצליחו להפתיע את השוטרים, כאשר פרסמו מבעוד מועד כי ההפגנה המרכזית תתקיים דווקא ליד הכלא עצמו בבית ליד. שם אכן נערכה המשטרה. בפועל, האוטובוסים שהביאו את המפגינים עצרו עוד לפני הגיעם ל"יעד" הפומבי, בצמתיים המוזכרים - ואז יצאו ההמונים אל הכבישים וחסמו אותם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הצבא טיפש. אם ממילא מחריבים את המדינה עבור 10 עריקים, אז כבר שיעצרו את כולם וממילא יהיו הפגנות
רננה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר