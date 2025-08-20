כיכר השבת
סערת מעצר תלמידי הישיבות

"תקבלו מלחמה": הפלג הירושלמי חוסם את עורקי התנועה המרכזיים בלב הארץ, עימותים קשים בכבישים

אחרי התמשכות המעצרים נגד תלמידי הישיבות, הפלג הירושלמי פתח בשורה של מחאות בצמתים מרכזיים לא הרחק מכלא 10. הם חוסמים את עורקי התחבורה המרכזיים בארץ - כביש 2, כביש 4 וכביש 6 | הועדה להצלת עולם התורה: "מחאה כואבת וצודקת על הכרזת המלחמה נגד לומדי התורה" | כל הפרטים (בארץ, חדשות)

5תגובות
(צילום: יואלי ברים)

ברקע שורת מעצרי תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס, בהתאם להוראות גדולי ישראל - יצאו היום (רביעי) המונים מ לשורה של הפגנות סוערות במרכז הארץ.

המפגינים הרבים החלו לחסום עורקי תנועה מרכזיים, בסמוך לכלא 10, שם שוהים הבחורים והאברכים העצורים. כך נחסמו לתנועה צמתים בכבישים 4, 2 ו-6.

במשטרה הודיעו כי פועלים להחזיר את התנועה בכביש 6 לסדרה. המשטרה מסרה: "שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה פועלים כעת בכביש 6 במחלף באקה לאחר קבלת דיווחים על 2 אוטובוסים עם חרדים שירדו במחלף וחוסמים את הצומת. השוטרים כאמור בדרכם כעת לטפל באירוע במקום על מנת להחזיר את התנועה לסדרה".

גם בבני ברק נחסם רחוב זבוטינסקי לתנועה לכל אורכו - מצומת בן גוריון ועד צומת גהה. "שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות ולנסוע בדרכים חלופיות", מסרה המשטרה.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "השלטונות חוצים את כל הקווים האדומים ומשליכים לומדי תורה לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, בני התורה משיבים מלחמה השערה. היום זהו השלב הראשון במערכה חסרת גבולות נגד הרדיפה הדורסנית של לומדי התורה בארץ ישראל".

עוד הוסיפו: "אלפי בני התורה פתחו בשעה זו בשורת מחאות ענק בצמתים המרכזיים / מימין ומשמאל לכלא 10, שם כלואים תלמידי ישיבות ואברכי משי, שחטאם הגדול הוא - עסוקם בתורה ובמצוות".

לדבריהם, "העורקים התחבורתיים המרכזיים בארץ ישראל, כביש 2; כביש 4; וכביש 6, יושבתו בשעות הקרובות - במחאה כואבת וצודקת על הכרזת המלחמה מצד השלטונות נגד לומדי התורה בארצנו הקדושה והשלכתם לכלא הצבאי. בני התורה מבהירים היום: מלחמה הכרזתם על לומדי התורה - מלחמה תקבלו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
פעם נסעתי עם נהג מונית ערבי ועצרו את התנועה באחת מההפגנות נגד גיוס לצבא השמד, אמרתי לנהג עכשיו כיף שיש פקק, הנהג הסכים איתי ולא רק בגלל שהמונה עלה
גאה להיות משתמט
4
חזק וברוך. למה לשמאל מותר ולחרדים אסור????
זונקו
3
איזה יופי תראו לציונים מי זה הפלג הירושלמי ושלא יתעסקו יותר עם הציבור החרדי
יוסי
2
הגיע הזמן להלחם נגד ממשלת הרשעים ולא לקבל את הגזרות בידיים פתוחות. תראו להם מה זה!
עמית
1
כל הכבוד להם!! כולםםםם צריכים הפעם לשתף איתם פעולה !!!!
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר