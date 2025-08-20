ברקע שורת מעצרי תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס, בהתאם להוראות גדולי ישראל - יצאו היום (רביעי) המונים מהפלג הירושלמי לשורה של הפגנות סוערות במרכז הארץ.

המפגינים הרבים החלו לחסום עורקי תנועה מרכזיים, בסמוך לכלא 10, שם שוהים הבחורים והאברכים העצורים. כך נחסמו לתנועה צמתים בכבישים 4, 2 ו-6.

במשטרה הודיעו כי פועלים להחזיר את התנועה בכביש 6 לסדרה. המשטרה מסרה: "שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה פועלים כעת בכביש 6 במחלף באקה לאחר קבלת דיווחים על 2 אוטובוסים עם חרדים שירדו במחלף וחוסמים את הצומת. השוטרים כאמור בדרכם כעת לטפל באירוע במקום על מנת להחזיר את התנועה לסדרה".

גם בבני ברק נחסם רחוב זבוטינסקי לתנועה לכל אורכו - מצומת בן גוריון ועד צומת גהה. "שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות ולנסוע בדרכים חלופיות", מסרה המשטרה.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "השלטונות חוצים את כל הקווים האדומים ומשליכים לומדי תורה לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, בני התורה משיבים מלחמה השערה. היום זהו השלב הראשון במערכה חסרת גבולות נגד הרדיפה הדורסנית של לומדי התורה בארץ ישראל".

עוד הוסיפו: "אלפי בני התורה פתחו בשעה זו בשורת מחאות ענק בצמתים המרכזיים / מימין ומשמאל לכלא 10, שם כלואים תלמידי ישיבות ואברכי משי, שחטאם הגדול הוא - עסוקם בתורה ובמצוות".

לדבריהם, "העורקים התחבורתיים המרכזיים בארץ ישראל, כביש 2; כביש 4; וכביש 6, יושבתו בשעות הקרובות - במחאה כואבת וצודקת על הכרזת המלחמה מצד השלטונות נגד לומדי התורה בארצנו הקדושה והשלכתם לכלא הצבאי. בני התורה מבהירים היום: מלחמה הכרזתם על לומדי התורה - מלחמה תקבלו".